Польща дозволить примусовий продаж російських компаній під санкціями — Finance.ua
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Польща дозволить примусовий продаж російських компаній під санкціями

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Польща дозволить примусовий продаж російських компаній під санкціями
Польща дозволить примусовий продаж російських компаній під санкціями
Польща має намір дозволити продаж російських компаній, які потрапили під санкції. Робити це будуть «у разі потреби» після введення тимчасового управління в таких компаніях.
Відповідні поправки до закону про санкції вже затвердив польський уряд. Про це заявив заступник голови міністерства внутрішніх справ Мацей Васік, пише Gazeta Olsztynska.
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«Проєкт поправки до так званого закону про санкції було ухвалено урядом», — сказав чиновник. Він додав, що поправка полягає у запровадженні інституту примусового адміністрування, завданням якого буде підготовка до продажу об’єктів, які підпадають під санкції.
«Польське законодавство встановлює, що цей продаж може здійснюватися за згодою власників. Якщо такої згоди немає, суд може розпорядитися продати такі об’єкти», — сказав заступник голови МВС.

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Так, фізичні та юридичні особи, які потрапили до чорного списку міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі, одночасно підпадуть і під національні санкції Польщі. Для цього МВС складатиме списки фізичних та юридичних осіб, які підтримують російську агресію проти України, а також причетні до порушень прав людини в росії та білорусі.
Зазначається, що польські санкції доповнюють рішення ЄС. Вони не можуть дублювати обмеження, які застосовуються до фізичних та юридичних осіб на всій території Європейського Союзу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
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