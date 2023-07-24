Влітку в Україні стало ще більше роботи: десять вакансій із найбільшим приростом — Finance.ua

Влітку в Україні стало ще більше роботи: десять вакансій із найбільшим приростом Сьогодні 16:07 — Особисті фінанси

Влітку в Україні стало ще більше роботи: десять вакансій із найбільшим приростом

У червні на ринку праці дещо знизилися темпи зростання і зменшилася кількість шукачів. Проте підросли зарплати, що є закономірною реакцією роботодавців на конкуренцію за кандидатів. У цілому ринок праці продовжує відновлюватись. Про це свідчить аналітика work.ua.

За даними системи управління наймом (СУН) Work.ua, у перший місяць літа кількість пропозицій роботи в Україні збільшилася на 4% — до 93 882 вакансій. Дещо меншу динаміку зростання, як порівняти з попередніми місяцями (травень +9%, квітень +14%, березень +11%), можна пояснити настанням низького бізнес-сезону.

Київська область вперше перетнула позначку в 30 142 вакансії, що складає майже третину від загальної кількості, та залишається лідером за кількістю роботи. Друге місце посідає Львівська область, де зосереджено приблизно 10% роботи в Україні (9 064). Далі йде Дніпропетровська (8 900) та Одеська області (6 883). Замикає п’ятірку Харківська область (3 441), яка вже третій місяць поспіль утримується в лідерах.

До речі, Харківська область також увійшла в п’ятірку областей з найбільшим приростом вакансій (+10% до 3 441 вакансії) разом з Івано-Франківською (+10% до 3 116), Запорізькою (+9% до 1 666), Одеською (+7% до 6 883) та Волинською областями (+6% до 1 929).

Варто зазначити, що у червні роботи стало більше і в Херсонській області, де 6 червня рф скоїла терористичний акт і підірвала Каховську ГЕС. Звичайно, що +12% місячного зростання до 156 вакансій — це невелика цифра, як порівняти, наприклад, з Харківською областю, та сам факт того, що ніщо не здатне зупинити українців, викликає оптимізм.

Щодо найзатребуваніших посад, у п’ятірці все стабільно: продавець-консультант (8 219 вакансій), менеджер з продажу (6 383), водій (3 277), кухар (3 264), бухгалтер (3 186). Найбільший приріст у червні показала вакансія вчителя початкових класів (+44% до 187 вакансій). Переважно приватні школи та дитячі садочки шукають персонал для підготовки дітей до школи в період літніх канікул.

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