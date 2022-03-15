Влада обіцяє відбудувати все зруйноване під час війни — Finance.ua

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Влада обіцяє відбудувати все зруйноване під час війни

Вчора 12:44Казна та Політика
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Фото: ДСНСФото: ДСНС
Усе зруйноване під час війни в Україні буде відбудовано після перемоги над росією.
Про це заявив в ефірі Інформаційного марафону заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, це є пріоритетним завданням президента Володимира Зеленського.
Дані про руйнування збираються щодня. «Це і житлові будинки, і соціальна, й інша інфраструктура, і дороги. Ми хочемо бути готовими одразу відновлювати інфраструктуру, і займаємося цим уже кілька днів. У нас є окремий штаб, який зводить всю інформацію та розпочинає підготовку до відновлення», — розповів Тимошенко.
«Ми відновимо всім будинки, люди не залишаться на вулиці, ми це гарантуємо, і це гарантує президент», — додав заступник голови ОП.
Також Тимошенко розповів про гуманітарну допомогу, яку Україні надають країни, які виступають проти росії.
Так, у кожному регіоні створено хаби, куди надходить гуманітарна допомога.
«Над цими хабами стоїть один великий гуманітарний хаб, який бачить онлайн потреби всіх регіонів. Ми щогодини оновлюємо дані, і з хабів по всій країні вирушають вантажі. Вони вирушають як фурами, як невеликими бусами, так і Укрзалізницею», — пояснив Тимошенко.
За його словами, Україна вже отримала понад 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги.
За матеріалами: Корреспондент.net
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