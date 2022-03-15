Влада обіцяє відбудувати все зруйноване під час війни — Finance.ua

Влада обіцяє відбудувати все зруйноване під час війни

Вчора 12:44 — Казна та Політика

Фото: ДСНС

Усе зруйноване під час війни в Україні буде відбудовано після перемоги над росією.

Про це заявив в ефірі Інформаційного марафону заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, це є пріоритетним завданням президента Володимира Зеленського.

Дані про руйнування збираються щодня. «Це і житлові будинки, і соціальна, й інша інфраструктура, і дороги. Ми хочемо бути готовими одразу відновлювати інфраструктуру, і займаємося цим уже кілька днів. У нас є окремий штаб, який зводить всю інформацію та розпочинає підготовку до відновлення», — розповів Тимошенко.

«Ми відновимо всім будинки, люди не залишаться на вулиці, ми це гарантуємо, і це гарантує президент», — додав заступник голови ОП.

Також Тимошенко розповів про гуманітарну допомогу, яку Україні надають країни, які виступають проти росії.

Так, у кожному регіоні створено хаби, куди надходить гуманітарна допомога.

«Над цими хабами стоїть один великий гуманітарний хаб, який бачить онлайн потреби всіх регіонів. Ми щогодини оновлюємо дані, і з хабів по всій країні вирушають вантажі. Вони вирушають як фурами, як невеликими бусами, так і Укрзалізницею», — пояснив Тимошенко.

За його словами, Україна вже отримала понад 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

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