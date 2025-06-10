Військові частини не доотримали товарів: виявлено незаконне ввезення під виглядом гуманітарної допомоги — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Військові частини не доотримали товарів: виявлено незаконне ввезення під виглядом гуманітарної допомоги

Кримінал
65
Як повідомляє Міноборони, встановлено численні факти ввезення під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів, шоломів, бронежилетів, зброї, запчастин та інших товарів.
З початку дії воєнного стану в Україні митницями складено 1 339 протоколів про порушення митних правил щодо гуманітарної допомоги. У 708 випадках потенційними отримувачами були військові частини, які фактично не отримали ці товари.
Читайте також
Однією з підстав для ввезення цієї продукції були підроблені сертифікати кінцевого споживача.
«На жаль, не всі товари, які перетинають державний кордон під виглядом гуманітарної допомоги, дістаються до отримувачів або належним чином оформлюються. Щоб виявити порушення, Міноборони здійснює оперативний обмін інформацією з Держмитслужбою. Це дозволяє аудиторам Міністерства підтверджувати отримання гуманітарної допомоги військовими частинами, а також виявляти факти незаконної діяльності. Інформація про них передається до правоохоронних органів», — наголосив директор Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України полковник Олександр Титковський.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems