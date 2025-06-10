Військові частини не доотримали товарів: виявлено незаконне ввезення під виглядом гуманітарної допомоги — Finance.ua

Військові частини не доотримали товарів: виявлено незаконне ввезення під виглядом гуманітарної допомоги Сьогодні 13:34 — Кримінал

ввезення під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів, шоломів, бронежилетів, зброї, запчастин та інших товарів. Як повідомляє Міноборони, встановлено численні факти

З початку дії воєнного стану в Україні митницями складено 1 339 протоколів про порушення митних правил щодо гуманітарної допомоги. У 708 випадках потенційними отримувачами були військові частини, які фактично не отримали ці товари.

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Однією з підстав для ввезення цієї продукції були підроблені сертифікати кінцевого споживача.

«На жаль, не всі товари, які перетинають державний кордон під виглядом гуманітарної допомоги, дістаються до отримувачів або належним чином оформлюються. Щоб виявити порушення, Міноборони здійснює оперативний обмін інформацією з Держмитслужбою. Це дозволяє аудиторам Міністерства підтверджувати отримання гуманітарної допомоги військовими частинами, а також виявляти факти незаконної діяльності. Інформація про них передається до правоохоронних органів», — наголосив директор Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України полковник Олександр Титковський.

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