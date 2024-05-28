Війна завдала удару по агросектору: в міністерстві озвучили втрати потенціалу — Finance.ua
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Війна завдала удару по агросектору: в міністерстві озвучили втрати потенціалу

Аграрний ринок
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Війна завдала удару по агросектору: в міністерстві озвучили втрати потенціалу
Війна завдала удару по агросектору: в міністерстві озвучили втрати потенціалу
Виклики перед аграрним сектором через повномасштабне вторгнення росії - безпрецедентні. Сільгоспвиробники зазнають значних збитків, і питання підтримки аграріїв дуже актуальне.
На цьому наголосив Державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства України Віктор Канцурак.
«Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано. Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами. Відтак питання забезпечення фінансування та підтримки сільгоспвиробників, актуальне як ніколи. Державний аграрний реєстр та Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві були створені саме із цією метою», — наголосив Канцурак.
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За словами члена правління Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві Інесси Андрієтті, опитування понад 2 тисяч малих фермерів показує, що більша частина аграріїв планують розширити виробничі площі і залучити для цього інвестиції.
«56% агровиробників у 2024 році планують розширити виробництва, а 53% фермерів збираються отримати інвестиційні кредити на придбання землі. Ці дані дають розуміння, наскільки гарантії Фонду є затребуваними серед аграріїв сьогодні», — зазначила Інесса Андрієтті.
За матеріалами:
Телеканал 24
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