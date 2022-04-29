Фінанси під час війни: ваш особистий план Маршалла — Finance.ua

Фінанси під час війни: ваш особистий план Маршалла

Вчора 10:40 — Особисті фінанси

Війна перетворила життя кожного з нас на перегони з виживання. І не важливо чи це перегони на рідному українському терені чи у вимушеній еміграції, де треба адаптуватися та якнайшвидше почати бути соціально корисним. Реалії сьогодення змушують нас лавірувати між інформаційними потоками аби:

розібратися у питаннях соціальних гарантій та взаємовідносин з роботодавцем під час війни;

зрозуміти як правильно визначити і зафіксувати завдану шкоду майну внаслідок бойових дій;

зорієнтуватися у правах і зобов’язаннях військовозобов’язаних у воєнний час;

знайти роботу, що була б у задоволення та мала гідну компенсацію.

зберегти або стабілізувати своє фінансове становище

Знайти роботу в Україні та країнах ЄС у воєнний час, допомогти розібратися та висвітлити права і обов’язки воєннозобов’язаних та інші важливі на часі питання — мета першого дня конференції «Мої фінанси під час війни: Фінансовий захист», яка відбудеться 12 травня.

На конференції поговоримо про ринок праці в Україні під час війни. Ви почуєте аналітику попиту і пропозицій, розміру заробітної плати та перелік популярних на сьогодні спеціальностей.

Дізнаєтесь, в яку сферу діяльності направити свої зусилля аби майбутня освіта мала популярність як в Україні, так і Європі. Детальний розбір від наших експертів з юриспруденції і працевлаштування в Україні та в країнах ЄС надасть відповіді на всі питання.

Окремим бонусом від досвідченого українського адвоката буде юридичний та податковий аналіз ситуації, коли українські спеціалісти поєднують роботу українського роботодавця та роботу за кордоном: як це сумістити, оподаткувати та оформити відповідно до вимог чинного законодавства країн роботодавців.

Для тих, хто любить планувати та дивитися з перспективою вперед, буде презентовано перелік професій, що будуть затребувані після війни в Україні, надано практичні поради, де здобути відповідну освіту та оформити резюме таким чином, аби мати популярність серед роботодавців.

Крім того, програмою конференції передбачена розгорнута консультація для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема будуть розкриті питання прав і обов’язків, а також виплати та інші джерела доходу, на які можуть розраховувати українці, які покинули свої домівки в межах України.

Для військовозобов’язаних українців і тих хто вже захищає Україну буде розкрита окрема тема про статуси та державні програми підтримки сімей військовослужбовців.

А якщо Ви є власником бізнесу, то для Вас будуть перераховані та проаналізовані усі ризики, витрати та вигода від релокації бізнесу у безпечні регіони. А наш ексклюзивний гість Президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки з 2019 по 2020 рр, радник керівника Офісу Президента України Тимофій Милованов поділиться секретами та дієвими порадами як бути успішним і етичним підприємцем під час війни.

Для висвітлення усіх питань ми запросили спікерів, які є лідерами та авторитетними експертами у своїй галузі.

Детальніше про конференцію та реєстрація за цим посиланням

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