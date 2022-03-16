Вітренко запропонував заморозити російські гроші, які отримує за газ — Finance.ua

Вітренко пропонує зберігати ці гроші на спеціальному цільовому депозитному рахунку — escrow account.
«І росія не зможе їх отримати до повного виведення військ з України. Це позбавить путіна ресурсу фінансувати війну проти нас та може прискорити її завершення», — заявив голова компанії.
Ціни на газ в Європі
Біржові ціни на газ у ЄС після початку війни рф проти українського народу пережили історичне зростання — до більш ніж 3 тис. доларів за тисячу кубометрів.
Але на початку цього тижня, з 14 березня, вони почали стрімке зниження, і вже 15-го числа блакитне паливо коштувало менш ніж 1200 доларів за тисячу кубометрів.
Таке піке цін, на думку аналітиків Bloomberg, відбувається на тлі новин про продовження російсько-українських переговорів. Ще одним чинником подешевшання є більш сприятливі погодні умови, а саме потепління.