Санкцій недостатньо: Зеленський пояснив, якого удару треба завдати по економіці росії — Finance.ua

Санкцій недостатньо: Зеленський пояснив, якого удару треба завдати по економіці росії

Вчора 16:44 — Світ

Санкцій недостатньо: Зеленський пояснив, якого удару треба завдати по економіці росії

Введених проти росії санкцій замало для того, щоб зупинити війну в Україні. Тому рф потрібно визнати державою-терористом та запровадити повну заборону на торгівлю з цією країною. Тільки максимально жорсткі заходи можуть припинити найстрашнішу війну з часів Другої світової.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force . Він зазначив, що багато міжнародних компаній продовжили роботу в росії, а ще частина компаній заявила про вихід, але навіть не звільнила співробітників.

«Жодного міжнародного механізму впливу на корпорації у нас немає: якщо вони ігнорують кров — світ нічого не може зробити, і це навіть тоді, коли триває найстрашніша війна з часів Другої світової... Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війні ніхто не міг. Питання не тільки в росії, — питання у майбутньому», — заявив Зеленський.

На його думку, переломити ситуацію могли б такі заходи:

заборона для російського флоту користуватися портами світу;

повне відключення російських банків від SWIFT (без винятків для зручності розрахунків за енергоресурси);

визнання російської держави державою-терористом;

ембарго на будь-яку торгівлю із росією.

«Прийнятих санкцій, мені здається, недостатньо. Хоча ми вдячні вам усім, але агресивні плани росії ще не розвалилися, і можна зрозуміти чому. Світ мовчить через захоплення російськими військами двох атомних станцій. Ми чуємо слова — цього замало», — сказав Зеленський.

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