Санкцій недостатньо: Зеленський пояснив, якого удару треба завдати по економіці росії — Finance.ua

Санкцій недостатньо: Зеленський пояснив, якого удару треба завдати по економіці росії
Введених проти росії санкцій замало для того, щоб зупинити війну в Україні. Тому рф потрібно визнати державою-терористом та запровадити повну заборону на торгівлю з цією країною. Тільки максимально жорсткі заходи можуть припинити найстрашнішу війну з часів Другої світової.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force. Він зазначив, що багато міжнародних компаній продовжили роботу в росії, а ще частина компаній заявила про вихід, але навіть не звільнила співробітників.
«Жодного міжнародного механізму впливу на корпорації у нас немає: якщо вони ігнорують кров — світ нічого не може зробити, і це навіть тоді, коли триває найстрашніша війна з часів Другої світової... Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війні ніхто не міг. Питання не тільки в росії, — питання у майбутньому», — заявив Зеленський.
На його думку, переломити ситуацію могли б такі заходи:
заборона для російського флоту користуватися портами світу;
повне відключення російських банків від SWIFT (без винятків для зручності розрахунків за енергоресурси);
визнання російської держави державою-терористом;
ембарго на будь-яку торгівлю із росією.
«Прийнятих санкцій, мені здається, недостатньо. Хоча ми вдячні вам усім, але агресивні плани росії ще не розвалилися, і можна зрозуміти чому. Світ мовчить через захоплення російськими військами двох атомних станцій. Ми чуємо слова — цього замало», — сказав Зеленський.