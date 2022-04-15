Вірменія перейшла на оплату російського газу рублями — Finance.ua

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Вірменія перейшла на оплату російського газу рублями

Вчора 10:46Енергетика
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Вірменія перейшла на оплату російського газу рублямиВірменія перейшла на оплату російського газу рублями
Вірменія перейшла на оплату російського газу в рублях.
Як заявив міністр економіки Вірменії Ваган Керобян, ціна буде зафіксована в доларах, а оплата проводиться в рублях, пише РБК.
«Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом», — зазначив міністр.
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Представник «Газпрому» Сергій Купріянов підтвердив, що контракт з Єреваном «вже кілька років дозволяє платити за газ в рублях, і ця можливість використовується». За контрактом Вірменія отримує газ по $165 за тисячу кубометрів.
Варто зазначити, що наказ президента рф путіна про обов’язкові платежі за газ в російській валюті стосувався тільки «недружніх країн» (на сьогодні це 48 розвинених країн світу), до яких Вірменія не відноситься.
Раніше Європейська комісія вивчила вимоги путіна оплачувати газ в рублях і прийшла до висновку, що це порушить санкції. Таким чином, жодна країна ЄС не повинна оплачувати блакитне паливо російською валютою.
За матеріалами: УНІАН
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