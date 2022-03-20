Вірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від рф платити мито в доларах — Finance.ua
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Вірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від рф платити мито в доларах

Вчора 06:40Світ
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Вірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від рф платити мито в доларахВірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від рф платити мито в доларах
Вірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від російської федерації платити мито в доларах.
Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Фейсбуці.
«Вірменія, Казахстан і Киргизстан, що входять до складу так званого ЄАЕС (путінський конкурент Євросоюзу) відмовилися отримувати мита у рублях. Просять як і раніше — у доларах США», — ідеться у повідомленні.
Зазначається, що раніше всі країни ЄАЕС отримували свою частку від мит у доларах, але через міжнародні санкції для росії та білорусі це стало неможливо.
«Раніше пропагандистські ЗМІ поширили повідомлення, що нібито країни ЄАЕС „досягнули домовленості щодо поетапного переходу до розрахунків у національних валютах“. Але це, як часто буває з інформацією від пропагандистів, виявилося брехнею. Навіть „союзникам“ рублі не потрібні», — зазначили в Центрі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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