росія провела виплати за бондами — Finance.ua

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росія провела виплати за бондами

Вчора 13:25Світ
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росія провела виплати за бондамиросія провела виплати за бондами
Міністерство фінансів рф повідомило, що платіжний агент за єврооблігаціями Citibank отримав кошти для виплат власникам бондів.
Про це повідомила пресслужба Мінфіну рф.
«Мінфін росії інформує, що кошти для виплати доходу за облігаціями зовнішніх облігаційних позик російської федерації зі строком погашення у 2023 році у загальній сумі 117,2 млн дол. США отримані платіжним агентом з єврооблігацій (Citibank)», — пише відомство.
Нагадаємо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг росії до CC із CCC-, адже власники російських бондів не отримали виплати.
Банк-кореспондент JPMorgan отримав виплати за купонами російських єврооблігацій, після їх обробки банк переказав кошти платіжному агенту Citi.
Як пояснював керівний партнер FinPoint Investment Advisors Сергій Будкін, санкції проти російського центробанку та державного боргу не поширюються на обслуговування зобов’язань, випущених до 1 березня 2022 року. Відтак Мінфін США мав дозволити проведення транзакцій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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