Вінниччина готова прихистити підприємства із зони бойових дій - Соколовий — Finance.ua

Вінниччина готова прихистити підприємства із зони бойових дій - Соколовий

Вчора 10:03 — Казна та Політика

Вінниччина запрошує підприємства з територій, які знаходяться під обстрілами окупантів, тимчасово розгорнути свої потужності на базі місцевих підприємств.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Вінницької обласної ради В’ячеслав Соколовий.

«На території Вінницької області є низка підприємств, які фактично не працюють, або працюють не на повну потужність. Усі вони мають офісні та виробничі приміщення, склади, ангари тощо. Саме такі підприємства можуть стати майданчиками для запуску бізнесів-переселенців. Переїзд підприємств буде здійснюватися в рамках Урядової програми евакуації із зони бойових дій», — написав Соколовий.

За його словами, наразі такий майданчик на Вінниччині потрібен для заводу «Грін Кул», що входить до холдингу UBC Group. Їхній центральний офіс у Харкові не може працювати, тому в планах холдингу перенесення виробництв на територію Вінницької області.

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