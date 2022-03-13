Кабмін спростив порядок виконання місцевих бюджетів на період війни — Finance.ua
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Кабмін спростив порядок виконання місцевих бюджетів на період війни

Вчора 05:06Казна та Політика
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Кабмін спростив порядок виконання місцевих бюджетів на період війниКабмін спростив порядок виконання місцевих бюджетів на період війни
Кабінет Міністрів України постановою № 252 від 11 березня затвердив порядок формування та виконання місцевих бюджетів на період дії воєнного стану.
«Ця постанова спрощує бюджетні процедури на місцевому рівні з метою забезпечення функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб територіальних громад у період дії воєнного стану», — йдеться в повідомленні Мінфіну.
Відомство пояснило, що, зокрема, документ дає змогу своєчасно та оперативно реагувати на потреби фінансового забезпечення заходів територіальної оборони, захисту безпеки населення та функціонування бюджетної сфери, комунальних підприємств у період воєнного стану.
«Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану, перевірки Державною аудиторською службою виконання місцевих бюджетів не проводяться, а розпочаті перевірки зупиняються», — зазначається також у постанові.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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