Відновлено судноплавство каналом «Дунай-Чорне море» — Finance.ua
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Відновлено судноплавство каналом «Дунай-Чорне море»

Казна та Політика
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Завдяки звільненню острова Зміїного від військ Росії в України з’явилася можливість використовувати гирло Дунаю з метою вивезення агропродукції.
Про це повідомили у пресслужбі державного підприємства Адміністрація морських портів України.
Тепер цим каналом цивільні судна можуть транспортувати агропродукцію, уточнили в Адміністрації.
Там же зазначили, що вже зібралося багато суден, які можуть скористатися коридором.
Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливе використання каналу гирла Швидке суднового ходу Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію, йдеться у публікації.
Нагадаємо, російські окупанти захопили український острів Зміїний у Чорному морі у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. 30 червня після вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами на острові Зміїний російські військові залишили острів. У Росії назвали виведення військ зі зміїного «жестом доброї волі».
російські окупанти продовжують блокувати порти та посилювати глобальну продовольчу кризу. Через це експорт сільгосппродукції з України 2022 року впаде на 65% порівняно з минулим.
Україна є провідним світовим експортером зерна, і міжнародні агенції з надання гуманітарної допомоги попереджають, що країни Африки, Близького Сходу та інших регіонів зіткнуться із гострою нестачею продовольства, якщо українське зерно не буде доставлене вчасно.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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