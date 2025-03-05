Відновлення України: що треба робити в першу чергу — Finance.ua

Відновлення України: що треба робити в першу чергу Сьогодні 19:03 — Казна та Політика

Відновлення України: що треба робити в першу чергу

В Україну будуть залучати трудові ресурси з-за кордону: без допомоги іноземців країну не відновити. Про це заявив віце-прем'єр-міністр — міністр національної єдності України Олексій Чернишов.

Нині український ринок праці потребує чотири з половиною мільйона людей.

Як розповів Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, якщо Україні навіть якимось дивом вдасться залучити внутрішні резерви, вже через 5−10 років вони вичерпаються, бо просто підуть на пенсію.

А замінити їх буде ніким через низький рівень народжуваності. Тому щоб врятувати український ринок праці Україна і планує залучати трудових мігрантів.

«Спочатку потрібно повертати українців, а потім залучати трудових мігрантів з інших країн, саме тому що в нас фізично не буде вистачати трудових ресурсів. Нам потрібно буде десь брати людські ресурси, бо ми фізично вимираємо. В нас демографічна криза, в нас дуже низька народжуваність, за деякими оцінками, одна з найменших в усьому світі. Ми будемо боротися за людей», — розповів Василь Воскобойник.

зросли на 22%. До повномасштабного вторгнення зарплати в середньому зростали лише на 6−7% на рік. З одного боку, це добре, бо люди мають можливість заробляти більше. А з іншого боку, це впливає на економіку. Про це розповів засновник рекрутингової агенції «Борщ», провідний експерт ринку праці Сергій Марченко. Раніше писали , що за минулий рік номінальні зарплати в Україні. До повномасштабного вторгнення зарплати в середньому зростали лише на 6−7% на рік. З одного боку, це добре, бо люди мають можливість заробляти більше. А з іншого боку, це впливає на економіку. Про це розповів засновник рекрутингової агенції «Борщ», провідний експерт ринку праці Сергій Марченко.

За його словами, зараз роботодавці шукають працівників майже в усіх сферах. Роботодавці готові надавати поступки на кшталт віддаленої роботи тощо.

«Маленький і середній бізнес зараз найбільш вразливий. Я не пригадую, щоб якийсь великий бізнес закрився під час вторгнення. А маленький бізнес: кав’ярні, пекарні закриваються регулярно», — зазначив експерт.

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