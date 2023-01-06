Відмова від прийняття нерухомості у спадщину — Finance.ua

Відмова від прийняття нерухомості у спадщину Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Відмова від прийняття нерухомості у спадщину

Нерухомість у спадщину — майже завжди спірне питання: здебільшого українці оспорюють те, що їм не заповіли нерухоме майно, а дехто навпаки — невдоволений тим, що опинився серед спадкоємців, і відмовляється від права на спадкування квартири, будинку чи земельної ділянки.

Як пишуть експерти порталу flombu.com , відмовитися від нерухомості у спадщину можна тільки повністю: скажімо, неможливо прийняти половину квартири у спадок, а від іншої частини — відмовитися.

Серед найпоширеніших причин, через які людина може заперечувати щодо отримання нею нерухомого майна у спадок, такі:

Відмова від нерухомості у спадок на користь інших осіб. Незадовільний стан об’єкта нерухомості, який заповідається.

Зависокі для спадкоємця витрати для оформлення нерухомості у спадщину.

Значна відстань між місцем знаходження нерухомості у спадок і місцем постійного проживання того, кому заповідається майно. Часто йдеться про проживання потенційного спадкоємця за кордоном.



Куди звертатися, щоб відмовитися від нерухомості у спадок? Якщо ви ухвалили рішення не набувати нерухомість у спадщину, його слід закріпити на законодавчому рівні.

Для оформлення відмови від права на отримання нерухомого майна у спадок потрібно звернутися із заявою до нотаріуса. У сільській місцевості — до органу місцевого самоврядування (уповноваженої на це особи).

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Заяву про відмову приймати нерухомість у спадок необхідно подавати за місцем відкриття спадщини.

Упродовж якого часу можна відмовитися. Як для прийняття, так і для відмови від права на квартиру чи будинок у спадок у законодавстві України визначено чіткий термін — півроку з дня відкриття спадщини, тобто смерті заповідача.

Під час дії у державі воєнного стану термін подання заяви про відмову від нерухомості у спадок подовжується і, крім передбачених 6, може тривати ще 4 місяці. Утім, не довше.

Кому переходить нерухомість у спадщину, від якої відмовилися

У разі заперечення спадкоємця проти набуття нерухомості у спадок об’єкт спадкування не стає автоматично відумерлою спадщиною.

Якщо один зі спадкоємців за заповітом відмовився від права на отримання нерухомості, вона рівними частинами передається іншим спадкоємцям за заповітом.

Якщо від права на нерухомість у спадщину відмовився котрийсь зі спадкоємців за законом, вона порівну розділяється між іншими претендентами на нерухомість з тієї ж черги.

Якщо спадкоємець за заповітом оформив відмову про набуття нерухомого майна у спадщину, він може прийняти її за законом.

Документи, необхідні для оформлення відмови від нерухомості у спадок

Для написання офіційної відмови від права на отримання квартири, будинку чи землі у спадщину слід зібрати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код спадкоємця;

заяву про відмову від спадщини;



довідку про смерть спадкодавця;



довідку про останнє місце проживання спадкодавця;



документи, які підтверджують родинні зв’язки між спадкодавцем і спадкоємцем;



документ, який підтверджує, що нерухомість, яка передається у спадок, належала спадкодавцеві;

довідка про оцінку нерухомого майна, що входить до спадщини;



виписка з будинкової книги;



заповіт (за наявності).



Якщо від нерухомості у спадок відмовляються неповнолітні чи недієздатні особи, до цього переліку документів необхідно додати довідку з органів опіки та піклування.

Якщо заява про відмову від нерухомості у спадок оформляється через представника, знадобиться документ, який підтверджує його уповноваження на виконання таких дій.

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