Відкриття спільних пунктів на кордоні з ЄС: Прем'єр доручив активізувати перемовини — Finance.ua
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Відкриття спільних пунктів на кордоні з ЄС: Прем'єр доручив активізувати перемовини

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Профільним міністерствам доручено активізувати процес щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС.
Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. на засіданні уряду, передає Укрінформ.
«Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ та Державній митній службі доручено активізувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС», — сказав Шмигаль.
Він уточнив, що можливість відкриття таких пунктів була обговорена із Прем’єр-міністром Польщі. І це так само важливий напрямок для пришвидшення всіх митних процедур і мінімізації корупційних ризиків, підкреслив він. Крім того, треба впровадити зміни на митниці, бо це один із найбільших запитів, які є серед населення і бізнесу впродовж останніх 30 років.
За його словами, ще до масштабного російського вторгнення була сформована комплексна дорожня карта з реформування митниці, і зараз уряд продовжує її активне впровадження. Митна реформа, зокрема, передбачає приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту — «митний безвіз» із Європейським Союзом.
Глава уряду нагадав, що учора парламент прийняв урядовий законопроєкт про зміни до Митного кодексу, і ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу, «фактично відкриваючи дорогу до підписання «митного безвізу». «Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу. Це буде надважливий процес у знищенні корупції та схем на митниці», — підкреслив Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня Верховна Рада ухвалила закон (реєстр. № 7420) про митний безвіз, який передбачає приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту з країнами Європейського Союзу.
Документ наближає українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу. Зокрема, вдосконалює чинні норми в частині спрощення проходження митниці для надійних підприємств, надання статусу фінансового гаранта та забезпечення сплати митних платежів.
Також зміни передбачають впровадження європейського механізму розгляду скарг і продовження цифровізації митниці, що прискорить її проходження та зменшить корупційні ризики.
За матеріалами:
Укрінформ
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