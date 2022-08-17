Відкриття спільних пунктів на кордоні з ЄС: Прем'єр доручив активізувати перемовини — Finance.ua

Відкриття спільних пунктів на кордоні з ЄС: Прем'єр доручив активізувати перемовини Вчора 08:34

Профільним міністерствам доручено активізувати процес щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. на засіданні уряду , передає Укрінформ.

«Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ та Державній митній службі доручено активізувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС», — сказав Шмигаль.

Він уточнив, що можливість відкриття таких пунктів була обговорена із Прем’єр-міністром Польщі. І це так само важливий напрямок для пришвидшення всіх митних процедур і мінімізації корупційних ризиків, підкреслив він. Крім того, треба впровадити зміни на митниці, бо це один із найбільших запитів, які є серед населення і бізнесу впродовж останніх 30 років.

За його словами, ще до масштабного російського вторгнення була сформована комплексна дорожня карта з реформування митниці, і зараз уряд продовжує її активне впровадження. Митна реформа, зокрема, передбачає приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту — «митний безвіз» із Європейським Союзом.

Глава уряду нагадав, що учора парламент прийняв урядовий законопроєкт про зміни до Митного кодексу, і ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу, «фактично відкриваючи дорогу до підписання «митного безвізу». «Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу. Це буде надважливий процес у знищенні корупції та схем на митниці», — підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 15 серпня Верховна Рада ухвалила закон (реєстр. № 7420) про митний безвіз, який передбачає приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту з країнами Європейського Союзу.

Документ наближає українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу. Зокрема, вдосконалює чинні норми в частині спрощення проходження митниці для надійних підприємств, надання статусу фінансового гаранта та забезпечення сплати митних платежів.

Також зміни передбачають впровадження європейського механізму розгляду скарг і продовження цифровізації митниці, що прискорить її проходження та зменшить корупційні ризики.

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