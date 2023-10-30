Відключення світла можуть бути навіть без обстрілів: нардеп розповів, до чого готуватися — Finance.ua

Відключення світла можуть бути навіть без обстрілів: нардеп розповів, до чого готуватися Сьогодні 17:22 — Енергетика

Відключення світла можуть бути навіть без обстрілів: нардеп розповів, до чого готуватися

Відключення електроенергії в Україні можливе вже у листопаді навіть без масованих російських атак на інфраструктуру. Йдеться про планові відключення в регіонах, а глобальний блекаут в країні навряд чи станеться навіть у разі обстрілу енергетики. Проте, українцям слід підготуватися до періодичної відсутності світла.

зміниться погода. Про це розповів член парламентського Комітету з енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк («Слуга народу») в інтерв'ю «Телеграфу». За його словами, планові відключення у листопаді можуть розпочатися через дефіцит електроенергії, адже

«Навіть якщо не буде жодних обстрілів ракетами та дронами, з великою ймовірністю у нас будуть обмеження. Можу припустити, що планові обмеження будуть уже в листопаді… Завдяки тому, що сьогодні залишається сонячна погода, нас рятують сонячні панелі… Я можу прогнозувати, що будуть планові відключення. Це навіть за відсутності обстрілів. Якщо будуть обстріли — тим більше. Обстріли ми очікуємо за балансуючими потужностями», — розповів Нагорняк.

Він уточнив, що минулого року Україна зіткнулася з одним повноцінним блекаутом, «коли вся енергосистема лягла». До цього спричинили обстріл підстанцій біля Хмельницької АЕС, нагадав Нагірняк. В результаті спрацювала автоматика на атомних станціях, і це зачепило всю Україну. Цього року ситуація змінилася.

«Тоді у нас стався блекаут по всій системі, тому що були великі перепади споживання, а генерація автоматично відключилася. Зараз енергетики розробили все так, що під час повітряних атак Україна фактично ділиться на невеликі півострови енергосистеми. Це дозволяє балансувати. Якби навіть відбувалися аварійні відключення та блекаути, то вони були б у в певних регіонах, а не по всій країні», — розповів нардеп.

Тобто, якщо росіяни обстрілюватимуть підстанції «Укренерго», і їх не будуть швидко ремонтувати, існує ймовірність локальних блекаутів, пояснив нардеп. Він уточнив, що йдеться про регіональні відключення — там, де будуть прильоти.

«Вже є розуміння, як намагатися вберегти всю спільну українську енергосистему від загального блекауту. Але локальні можуть бути і з великою ймовірністю потрібно до цього готуватись», — сказав Нагорняк.

Як підготуватися до відключень світла і чи буде тепло

Депутат зазначив, що українці після попередньої зими вже мають досвід життя в умовах планових та аварійних відключень світла. І ці знання можуть знову стати в нагоді. Зокрема, за словами Нагорняка, по можливості мешканцям приватних будинків слід:

придбати генератор, якщо його ще немає;

якщо генератор залишився з минулого року, то провести техобслуговування, замінити олії;

забезпечити запас палива;

додатково утеплити будинок.

У міського населення, як прогнозує нардеп, цієї зими не повинно виникнути проблем із опаленням. «Тепло точно має бути. Можлива відсутність електроенергії, але це не стосується теплопостачання», — зазначив Нагорняк і пояснив, що наразі критична інфраструктура оснащена генераторами великої потужності.

«Але критично чогось такого, чого ми не переживемо, точно не буде», — запевнив нардеп. Тому, за його словами, немає причин для виїзду з України.

Обозреватель За матеріалами:

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