Чи працюватимуть банки під час блекаутів: роз’яснення очільника НБУ — Finance.ua

Чи працюватимуть банки під час блекаутів: роз’яснення очільника НБУ Сьогодні 15:05 — Казна та Політика

Чи працюватимуть банки під час блекаутів: роз’яснення очільника НБУ

Українські банки вже тестують і оновлюють свої плани для забезпечення безперервної роботи навіть в період можливих блекаутів. Наразі триває підготовка банківського сектора з урахуванням ймовірності нових терористичних атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю журналу Banker.

Пишний наголосив, що зараз українські банки вже тестують і оновлюють свої плани для забезпечення безперервної роботи. У цьому допомагає проект Power Banking, який в Україні запустили ще минулого року (якраз під час атак енергетичної системи з боку окупантів).

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«Унікальний проект об'єднання зусиль усіх банків системи — Power Banking — вже налічує понад 2 300 банківських відділень у 382 населених пунктах, які працюватимуть навіть за тривалого відключення електропостачання. Наразі триває підготовка банківського сектора з урахуванням ймовірності нових терористичних атак на енергетичну інфраструктуру. Банки тестують та оновлюють плани безперервності», — заявив Пишний.

Водночас очільник Нацбанку запевнив, що в українців завжди буде доступ до банківських послуг у будь-якому разі. Також він запевнив, що через ймовірні блекаути немає ризику для коштів громадян: гроші на банківських рахунках будуть збережені.

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