Відкладена індексація. Кому підвищать пенсії лише після війни — Finance.ua

Відкладена індексація. Кому підвищать пенсії лише після війни Вчора 11:08 — Особисті фінанси

Відкладена індексація. Кому підвищать пенсії лише після війни

Крім підвищення мінімальної та максимальної пенсій з 1 липня цьогоріч, з 1 березня 2022 року деякі категорії набули право на індексацію пенсій. Проте підвищену пенсію вони зможуть отримати лише після війни.

Зокрема, постановою КМУ № 727 від 22 червня 2022 року внесено зміни щодо проведення індексації пенсій у 2019 році. Водночас у документі зазначається, що постанова набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем припинення або скасування воєнного стану.

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Кому підвищать пенсії після війни

Оскільки право на індексацію пенсій набули особи, які отримують пенсію призначену відповідно до законів Про державну службу, Про службу в органах місцевого самоврядування, Про статус народного депутата України, Про наукову і науково-технічну діяльність, пенсії підвищать:

держслужбовцям;

народним депутатам;

науковцям.

Право на індексацію пенсій вищезазначених осіб закріплено законодавчо — відповідний закон Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства (набув чинності 15.02.2022 року).

На скільки збільшиться спецпенсія

Перерахунок пенсій буде проведено шляхом підвищення на коефіцієнт збільшення (1,14) розміру пенсії, обчисленого відповідно до вищезазначених законів, без урахування надбавок і доплат. Тобто пенсії проіндексують на 14%.

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