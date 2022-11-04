Верховна Рада ухвалила закон про бронювання під час мобілізації — Finance.ua

Верховна Рада ухвалила закон про бронювання під час мобілізації Вчора 12:50 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила закон про бронювання під час мобілізації

Верховна Рада України дозволила призивати на військову службу військовозобов’язаних, які заброньовані за державними структурами.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

«Верховна Рада України прийняла в цілому урядовий Проект Закону про внесення змін до Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час (№ 7687)», — сказано в повідомленні.

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Законопроектом пропонується уточнити категорії військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час. Згідно документу, бронюванню підлягають військовозабовʼязані:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання замовлень;

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, ухвалено дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання:

надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання. Цей порядок має включати критерії віднесення підприємств до критичних;

дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

Нагадаємо, бізнес просив відв’язати процедуру бронювання персоналу від мобілізаційних завдань і продовжити чинні бронювання ще на два місяці.

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