Верховна Рада ухвалила закон про бронювання під час мобілізації — Finance.ua

Верховна Рада ухвалила закон про бронювання під час мобілізації
Верховна Рада України дозволила призивати на військову службу військовозобов’язаних, які заброньовані за державними структурами.
Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.
«Верховна Рада України прийняла в цілому урядовий Проект Закону про внесення змін до Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“ щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час (№ 7687)», — сказано в повідомленні.
Законопроектом пропонується уточнити категорії військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час. Згідно документу, бронюванню підлягають військовозабовʼязані:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання замовлень;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, ухвалено дві ключові новації, які просив бізнес для організації прозорої процедури бронювання:
- надання повноважень уряду на розробку нового порядку бронювання. Цей порядок має включати критерії віднесення підприємств до критичних;
- дозволити проводити бронювання без виконання мобілізаційних завдань для підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.
Нагадаємо, бізнес просив відв’язати процедуру бронювання персоналу від мобілізаційних завдань і продовжити чинні бронювання ще на два місяці.
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