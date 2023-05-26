Верещук вважає, що краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки для переселенців, ніж у будівництво модульних містечок — Finance.ua

Верещук вважає, що краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки для переселенців, ніж у будівництво модульних містечок
Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки для переселенців, ніж у будівництво модульних містечок.
Про це вона сказала Верещук в ефірі національного телемарафону в п’ятницю.
«У нас на сьогодні в Україні 25 модульних містечок. У них проживає від сили 5 тис. внутрішньо переміщених осіб. У нас 4,8 млн внутрішньо переміщених осіб. Чи є це ефективним? Як на мене, краще вкладати кошти в соціальні гуртожитки», — заявила Верещук.
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За її словами, в Україні багато житла, яке після ремонту може бути придатним для проживання там людей.
Також Верещук звернула увагу на те, що модульні містечка необхідно утримувати, на що потрібні кошти.
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