Модульні містечка для переселенців неефективні — Finance.ua

Модульні містечка для переселенців неефективні
Зведення модульних містечок для внутрішньо переміщених осіб є неефективним.
Про це заявила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук на конференції «Право на гідність в місцях компактного поселення».
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За її словами, попри наявність наразі 25 модульних містечок, в яких проживає близько 5000 ВПО, і облаштування нових, вони «не спрацювали».
«Я не вважаю, що це ефективна форма і що вона може у майбутньому бути», — наголосила Верещук.
Як зазначила міністерка, навіть через сім років після зведення модульного містечка на околиці Харкова люди там мешкають у жахливих умовах.
За її словами, ефективнішим є розміщення переселенців у місцях компактного поселення, на яке варто орієнтуватися в майбутньому.
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