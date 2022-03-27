Великобританія заарештувала приватні літаки друга Абрамовича Швідлера за $58 млн — Finance.ua

Великобританія заарештувала приватні літаки друга Абрамовича Швідлера за $58 млн

Вчора 14:31 — Фондовий ринок

Літаки бізнес-партнера Романа Абрамовича Євгена Швідлера заарештували у Великій Британії. До введення санкцій два літаки перебували в аеропортах Фарнборо та Біггін-Хілл протягом трьох тижнів. Їх вартість — близько $58 млн.

Міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс заявив 26 березня, що «друзі путіна, які заробили мільйони на його режимі, не насолоджуватимуться розкішшю, поки помирають безневинні люди». Про це повідомляє The Guardian

Шеппс повідомив у суботу, що підписав нові закони щодо конфіскації літаків. «З того часу, як путін почав свій незаконний напад, я три тижні тримав під слідством літаки, які належали Євгену Швідлеру. Тепер я використовую свої повноваження, щоб затримати їх на невизначений термін», — заявив він.

За даними Times, ці два літаки — реактивний Bombardier Global 6500 за $45 млн і Cessna Citation Latitude вартістю $13 млн. Також заарештували приватний вертоліт, який належить російській компанії HeliCo Group LLC.

Хто такий Швідлер?

Євген Швідлер є колишнім начальником та акціонером сталеливарної компанії Абрамовича Evraz. За даними уряду, його власний капітал оцінюється у 1,2 млрд фунтів стерлінгів ($1,5 млрд).

Уряд Великобританії охарактеризував Швідлера як «давнього ділового партнера» Абрамовича. Він через свої акції в Evraz «брав участь у отриманні вигоди від уряду росії або в його підтримці».

Як пише Forbes , Євген Швідлер — не просто топ-менеджер Абрамовича, а й один із його найдавніших друзів. Їхнє партнерство почалося ще наприкінці 80-х, коли обидва недовго торгували іграшками через кооператив «Затишок». Наприкінці 90-х Швідлер був президентом компанії «Сибнефть», яка заклала основу багатства Абрамовича.

Наразі Швідлер очолює раду директорів Millhouse Capital. Він також володіє часткою 12,6% у компанії Highland Gold Mining.

Навіть яхта Le Grand Bleu перейшла Швідлеру від Абрамовича. Висота судна становить 112 метрів, це одна з найбільших приватних яхт у світі.

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