В Туреччині знайшли другу суперяхту Абрамовича — Finance.ua

В Туреччині знайшли другу суперяхту Абрамовича

Вчора 17:23 — Фондовий ринок

Суперяхта Eclipse, пов’язана з російським мільярдером Романом Абрамовичем, у вівторок пришвартувалася на турецькому курорті Мармарис — днем раніше у Бодрумі знайшли його яхту Solaris.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело в порту.

Згідно з даними Marine Traffic, Eclipse, одна з найбільших яхт у світі завдовжки 162,5 метра прибула до Мармариса після круїзу на південний схід від грецьких островів Крит і Родос. Яхта ходит під прапором Бермудських островів.

Дані показали, що суперяхта Solaris залишилася пришвартована в Бодрумі, приблизно за 80 км від нього, обігнувши води країн Євросоюзу, де Абрамович віднедавна знаходиться під санкціями.

Зазначається, що жодних ознак того, що Абрамович був на борту будь-якого з суден, немає.

Яхта Eclipse має дві вертолітні майданчики, дев’ять палуб, плавальний басейн і вбудовані протиракетні засоби захисту.

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