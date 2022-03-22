В Туреччині знайшли другу суперяхту Абрамовича — Finance.ua

Суперяхта Eclipse, пов’язана з російським мільярдером Романом Абрамовичем, у вівторок пришвартувалася на турецькому курорті Мармарис — днем раніше у Бодрумі знайшли його яхту Solaris.
Про це пише Reuters з посиланням на джерело в порту.
Згідно з даними Marine Traffic, Eclipse, одна з найбільших яхт у світі завдовжки 162,5 метра прибула до Мармариса після круїзу на південний схід від грецьких островів Крит і Родос. Яхта ходит під прапором Бермудських островів.
Дані показали, що суперяхта Solaris залишилася пришвартована в Бодрумі, приблизно за 80 км від нього, обігнувши води країн Євросоюзу, де Абрамович віднедавна знаходиться під санкціями.
Зазначається, що жодних ознак того, що Абрамович був на борту будь-якого з суден, немає.
Яхта Eclipse має дві вертолітні майданчики, дев’ять палуб, плавальний басейн і вбудовані протиракетні засоби захисту.