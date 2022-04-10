Великобританія хоче лібералізувати торгівлю з Україною - Джонсон — Finance.ua

Велика Британія хоче лібералізувати торгівлю з Україною для того, щоб допомогти економіці. Про це заявив прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час спільного брифінгу в Києві з Президентом Володимиром Зеленським.
«Ми хочемо лібералізувати торгівлю з Україною для того, щоб допомогти економічним шляхом», — сказав Джонсон.
Він також повідомив, що Велика Британія хоче надати допомогу з розмінуванням України.
«Для того, щоб позбутися отих мін, пасток, які залишають по собі російські солдати», — зазначив Джонсон.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві заявив про новий пакет фінансової та військової допомоги.