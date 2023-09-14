Вчені створили справжню шкіру для робота, яка чутлива до світла та дотиків — Finance.ua

Вчені створили справжню шкіру для робота, яка чутлива до світла та дотиків 14.09.2023, 00:44 — Технології&Авто

Міжнародна група дослідників створила біокібернетичну систему зі штучного ендоскелета і живої зовнішньої оболонки. Науковці зізнаються — у своїй роботі вони надихалися знаменитим Термінатором — роботом із зовнішнім покриттям, що імітує шкіру людини. У фільмі це покриття було «живим», мало здатність до регенерації й служило сенсорною системою.

Вчені розповідають: реальна людська шкіра для таких цілей не підходить, вона занадто складно влаштована і дуже вразлива. Крім того, масштабні пошкодження на ній не гояться ідеально.

За активної експлуатації робота це покриття буде одноразовим, що суперечить базовій ідеї науковців. Тому дослідники замінили звичайну шкіру грибом виду Ganoderma sessile, надзвичайно невибагливим до умов зростання.

Під час експерименту, після нанесення поживної маси та зразків гриба, рухома модель Термінатора заввишки 7 см повністю вкрилася його біомасою, яка самостійно розрослася. На це пішло всього п’ять днів. Вчені надали біомасі форму зовнішньої оболонки робота і взяли під контроль зростання грибниці. Як наслідок — покриття має чутливість до зміни освітлення і дотиків. Тобто на його основі можна створити справжню сенсорну систему, таку, як шкіра.

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Грибкова маса захищає електронні та металеві компоненти всередині робота від зовнішніх факторів. Вона дуже швидко самостійно заповнює пошкодження у своїй структурі - проломи у зовнішньому шарі заростають грибковою масою. Вчені зазначають: таке покриття можна використовувати також для терморегуляції будівель, створення деякого одягу або скафандрів для людей.

noworries За матеріалами:

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