Уряд США інвестував $22 млн у розробку розумного одягу — Finance.ua

Уряд США інвестував $22 млн у розробку розумного одягу Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Уряд США інвестував $22 млн у розробку розумного одягу, www.eetimes.eu

Федеральний уряд США інвестував $22 млн у розробку розумного одягу, який може відстежувати власника і його навколишнє середовище, повідомляє TheIntercept.

Проєкт SMART ePANTS, або «Розумні текстильні системи з електричним приводом і мережею», спрямований на розробку одягу, який може записувати аудіо, відео і геолокаційні дані.

Планується виробляти розумні сорочки, штани, шкарпетки і нижню білизну, які також можна буде прати.

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Технологія розумного одягу може допомогти персоналу і службам швидкого реагування в умовах високого стресу і небезпечних ситуацій, таких як місця злочинів, не обмежуючи їх здатність швидко і безпечно діяти.

Проєкт виконує Агентство передових дослідницьких проектів розвідки (IARPA).

На сайті IARPA зазначено, що агентство інвестує федеральні кошти в проєкти з високим ризиком і високою винагородою для вирішення завдань, що стоять перед розвідувальним співтовариством.

Контракти від IARPA на SMART ePANT отримали п’ять організацій. Агентство надало $11,6 млн і $10,6 млн оборонним підрядникам Nautilus Defense і Leidos. Однак вартість контрактів з Массачусетським технологічним інститутом, SRI International та Areté не відома.

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