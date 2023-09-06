Уряд США інвестував $22 млн у розробку розумного одягу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд США інвестував $22 млн у розробку розумного одягу

Технології&Авто
14
Уряд США інвестував $22 млн у розробку розумного одягу
Уряд США інвестував $22 млн у розробку розумного одягу, www.eetimes.eu
Федеральний уряд США інвестував $22 млн у розробку розумного одягу, який може відстежувати власника і його навколишнє середовище, повідомляє TheIntercept.
Проєкт SMART ePANTS, або «Розумні текстильні системи з електричним приводом і мережею», спрямований на розробку одягу, який може записувати аудіо, відео і геолокаційні дані.
Планується виробляти розумні сорочки, штани, шкарпетки і нижню білизну, які також можна буде прати.
Читайте також
Технологія розумного одягу може допомогти персоналу і службам швидкого реагування в умовах високого стресу і небезпечних ситуацій, таких як місця злочинів, не обмежуючи їх здатність швидко і безпечно діяти.
Проєкт виконує Агентство передових дослідницьких проектів розвідки (IARPA).
На сайті IARPA зазначено, що агентство інвестує федеральні кошти в проєкти з високим ризиком і високою винагородою для вирішення завдань, що стоять перед розвідувальним співтовариством.
Контракти від IARPA на SMART ePANT отримали п’ять організацій. Агентство надало $11,6 млн і $10,6 млн оборонним підрядникам Nautilus Defense і Leidos. Однак вартість контрактів з Массачусетським технологічним інститутом, SRI International та Areté не відома.
За матеріалами:
Speka
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.