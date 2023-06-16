Google представив опцію примірки одягу з онлайн-магазинів через ШІ — Finance.ua

Google представив опцію примірки одягу з онлайн-магазинів через ШІ Сьогодні 18:36 — Технології&Авто

Google представив опцію примірки одягу з онлайн-магазинів через ШІ

Компанія Google запустила функцію, яка допоможе людям зрозуміти, як одяг сидітиме на них, незалежно від розміру їхнього тіла, а також про додаткові можливості для пошуку товарів із використанням технології пошуку та розпізнавання зображень, повідомляється на сайті пошукового гіганта.

Ідея вже давно лежала на поверхні, і ще 10 років тому існували програми для ПК, які допомагали підібрати потрібну зачіску. Проте лише інновації в нейромережі дозволили максимально вдосконалити подібний процес не лише із зачісками, а й із одягом.

Нова віртуальна функція «примірки» дозволить вам побачити, як одяг пасує для різних типів статури, від розмірів XXS до 4XL. Одяг буде накладено поверх зображень різних за національністю, відтінком шкіри, статурою і типом волосся моделей, які компанія сфотографувала, розробляючи цю можливість.

Однак наголосимо, поки що нова функція працює лише у США. Коли корисною опцією зможуть скористатися жителі інших країн, не повідомляється.

Як це працює

Користувачам просто потрібно натиснути значок «Приміряти» в пошуку, який наразі доступний для жіночих топів таких брендів, як Anthropologie, Everlane, Loft і H&M, а потім вибрати модель, яка, на їхню думку, найбільше пасує їхній фігурі.

Google заявила, що змогла запустити таку послугу завдяки новій моделі штучного інтелекту на основі зображень, яку вона розробила всередині компанії. Зображення одягу враховують те, як тканина розтягується та змінюється під час носіння, щоб створити реалістичні зображення.

Читайте також: Як заробити за допомогою штучного інтелекту

Функція примірки почне впроваджуватися з жіночих товарів, а потім з’явиться чоловічий одяг. Поки що з доступних товарів тільки жіночі топи.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.