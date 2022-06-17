Валютний прогноз: як вплине зростання інфляції у США на ФРС — Finance.ua

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Валютний прогноз: як вплине зростання інфляції у США на ФРС

Вчора 09:00 — Валюта

Інфляція в США несподівано злетіла до 8,6% у травні після 8,3% місяцем раніше. Це новий рекорд за 41 рік. Ринок очікував, що вона збережеться на рівні 8,3%. Зараз існує думка, що влітку чи восени буде пройдено пік світової інфляції. Але після таких цифр підвищується ймовірність того, що це лише помилка.

ФРС не вдасться «викрутитися» і доведеться продовжувати активне піднесення ставки. Поки що регулятор планує збільшити її на 50 б. п. на двох найближчих засіданнях. Але не виключено, що доведеться діяти і рішучіше. Все голосніше чути прогнози про підвищення ставки на 75 байт. п.Поки що аналітики очікують, що американський ВВП зросте на 2,5-3,0%. Але для економіки США «розгін» цін негативний не лише через реакцію ФРС, а й через колосальне зростання витрат. Ймовірно, 2022 рік буде для американської економіки менш успішним, ніж очікують інвестори. Це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Споживча інфляція США г/г (%). Джерело: tradingeconomics.com

Новини про зростання інфляції призвели до зниження вартості американських держбондів. Прибутковість за 10-річними облігаціями США досягла позначки 3,45% — рекордного значення з квітня 2011 року. Показники паперів інших випусків також б’ють рекорди. Судячи з динаміки зростання цін, розпродажі на борговому ринку США триватимуть, оскільки реальна дохідність держоблігацій має негативне значення.

Прибутковість за 10-річними держоблігаціями США (%). Джерело: bloomberg.com

Сьогодні будуть оприлюднені підсумки засідання ФРС. Виросла ймовірність того, що регулятор підніме ставку відразу на 75 байт. п. — до 1,5%, хоча Пауелл (Jerome Powell) та інші члени ФРС неодноразово відкидали такий крок. Щоправда, варто зазначити, що на початку поточного року не було навіть розмов про підвищення ставки одразу на 50 байт. п., а минулого року взагалі йшлося про тимчасову інфляцію. Але об’єктивної реальності думка керівництва ФРС, швидше за все, байдужа. І ось тепер Федрезерв намагається «наздогнати» навіть поїзд, що не йде, а вже пішов.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD торги проходили у вузькому діапазоні 1,0641-1,0753. Після публікації даних щодо інфляції в США EUR «пробив» нижню межу даного каналу. Пара EURUSD опустилася до 1,0399. До травневих мінімумів уже «рукою подати», а далі — паритет та рух ще нижчий. На користь євро зараз фактично немає жодного аргументу. Дуже суттєвий позитивний рахунок поточних операцій, який завжди утримував євро від паритету, зараз прагне нуля. На думку аналітика, подальше посилення євро у довгостроковій перспективі є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу.

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