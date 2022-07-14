Валютний прогноз: як довго буде зміцнюватися долар — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: як довго буде зміцнюватися долар Вчора 09:00 — Валюта

У валютній парі EUR-USD єдина європейська валюта не змогла досягти паритету з американським доларом. Дані торгів свідчать, що попит на долар США не знижується. Як і раніше, очікується падіння євро до 1,0000. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу. Голова Банку Франції Франсуа Вільруа де Гало також вважає, що причина зниження курсу євро не в його слабкості, а в силі долара США. Середньостроковою метою падіння EUR стане рівень 0,9800. Це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Графік валютної пари EURUSD, D1.

Золото підібралося «впритул» до мінімуму липня 2021 року. Раніше були побоювання, що рішення «G7» щодо ембарго на імпорт золота з РФ призведе до зростання його котирувань. Відсутність будь-якої реакції на ринку означає, що реально ніякого скорочення в пропозиції дорогоцінного металу не буде. Досить, що було з цінами на нафту, коли пішли розмови про ембарго на її імпорт із РФ. Нафтові ф’ючерси «злетіли» і з того часу впевнено тримаються на нових рівнях. Із золотом цього не відбувається, тобто інвестори мають чітке розуміння, що нікуди російські запаси не подінуться. На котирування в даний момент набагато більший вплив має ймовірність подальшого посилення монетарної політики ФРС.

Графік XAUUSD, D1.

Графік демонструє, що золото «намацує дно» близько рівня 1723 року. Динаміку цін на дорогоцінні метали визначать дані щодо інфляції в США. У разі її зростання не виключено короткострокове зростання вартості золота. Його покупка є одним із способів захистити заощадження від інфляції.

Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com

Сьогодні вийдуть дані щодо інфляції в США за червень. Ринкові очікування сходяться на 8,8% у річному вираженні. Представник Білого дому вже встигла попередити, що параметри інфляції будуть високими. Щоправда, як показав досвід березня, це зовсім не означає, що цифра виявиться вищою від припущень. Ймовірно, ця заява була звернена до масової аудиторії, яка не в курсі поточних ринкових прогнозів.

Зараз починають «дозрівати» умови, в яких пікові показники інфляції в США можуть зафіксуватися на рівнях травня-червня. Різке зниження цін на сировинні товари має цьому сприяти. Інше питання в тому, що це зниження сталося через близькість американської економіки до рецесії, якщо вона вже не знаходиться в ній.

RoboForex За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.