Валютний прогноз: як довго буде зміцнюватися долар — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Валютний прогноз: як довго буде зміцнюватися долар

Валюта
4209
У валютній парі EUR-USD єдина європейська валюта не змогла досягти паритету з американським доларом. Дані торгів свідчать, що попит на долар США не знижується. Як і раніше, очікується падіння євро до 1,0000. На думку аналітика, суттєве посилення EUR є малоймовірним. ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу. Голова Банку Франції Франсуа Вільруа де Гало також вважає, що причина зниження курсу євро не в його слабкості, а в силі долара США. Середньостроковою метою падіння EUR стане рівень 0,9800. Це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Графік валютної пари EURUSD, D1.
Золото підібралося «впритул» до мінімуму липня 2021 року. Раніше були побоювання, що рішення «G7» щодо ембарго на імпорт золота з РФ призведе до зростання його котирувань. Відсутність будь-якої реакції на ринку означає, що реально ніякого скорочення в пропозиції дорогоцінного металу не буде. Досить, що було з цінами на нафту, коли пішли розмови про ембарго на її імпорт із РФ. Нафтові ф’ючерси «злетіли» і з того часу впевнено тримаються на нових рівнях. Із золотом цього не відбувається, тобто інвестори мають чітке розуміння, що нікуди російські запаси не подінуться. На котирування в даний момент набагато більший вплив має ймовірність подальшого посилення монетарної політики ФРС.
Графік XAUUSD, D1.
Графік XAUUSD, D1.
Графік демонструє, що золото «намацує дно» близько рівня 1723 року. Динаміку цін на дорогоцінні метали визначать дані щодо інфляції в США. У разі її зростання не виключено короткострокове зростання вартості золота. Його покупка є одним із способів захистити заощадження від інфляції.
Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com
Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com
Сьогодні вийдуть дані щодо інфляції в США за червень. Ринкові очікування сходяться на 8,8% у річному вираженні. Представник Білого дому вже встигла попередити, що параметри інфляції будуть високими. Щоправда, як показав досвід березня, це зовсім не означає, що цифра виявиться вищою від припущень. Ймовірно, ця заява була звернена до масової аудиторії, яка не в курсі поточних ринкових прогнозів.
Зараз починають «дозрівати» умови, в яких пікові показники інфляції в США можуть зафіксуватися на рівнях травня-червня. Різке зниження цін на сировинні товари має цьому сприяти. Інше питання в тому, що це зниження сталося через близькість американської економіки до рецесії, якщо вона вже не знаходиться в ній.
За матеріалами:
RoboForex
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.