Валютний прогноз: інфляція у єврозоні продовжує зростати, що буде з євро? — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Валютний прогноз: інфляція у єврозоні продовжує зростати, що буде з євро? Вчора 13:15 — Валюта

Інфляція у єврозоні прискорилася до 10,7% у жовтні після зростання до 9,9% у вересні. ВВП збільшився на 0,2% кв/кв у ІІІ кварталі після зростання на 0,8% у попередньому. Економіка сповільнюється, а зростання цін прискорюється: всі ознаки стагфляції очевидні. Зважаючи на все, очікувати зниження інфляції найближчим часом не доводиться. Дорога енергія призводитиме до зростання витрат підприємств. Подорожчання продовольства та високі рахунки за електрику послаблюватимуть попит. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex

Інфляція у єврозоні (%). Джерело: tradingeconomics.com

Це рекордний показник за історію підрахунків. Найвища інфляція у жовтні зафіксована у країнах Балтії (понад 20% г/г), найнижча — у Франції та Іспанії (трохи вище 7%). Аналітик вважає, що вже в IV кварталі 2022 цифри економічного зростання в єврозоні виявляться негативними.

Виробнича активність у Європі опустилася до найнижчого рівня з моменту перших локдаунів COVID-19 у 2020 році, оскільки рекордна інфляція та ослаблення світової економіки підривають попит на товари. Крім Ірландії, у всіх найбільших економіках валютного блоку, згідно з опитуваннями менеджерів із закупівель S&P Global, спад у жовтні посилився. Найбільше постраждала Іспанія, за нею впритул слідує Німеччина. Опитування, проведені минулого тижня в Азії, показали уповільнення фабричної активності і там, додавши доказів того, що світова економіка «охолоджується».

У такій ситуації ЄЦБ має такі варіанти подальших дій:

Продовжуватиме активно піднімати ставку та посилювати рецесію, але за рахунок цього стримувати інфляцію.

Почекати з підвищенням ставки, щоби остаточно не «задавити» економіку.

Судячи з сигналів глави ЄЦБ, перший варіант найімовірніше. На наступному засіданні ставку збільшать на 0,50-0,75%. «Безболісного» способу вийти з кризи, що спостерігається, просто не існує.

Графік валютної пари EURUSD, D1.

У валютній парі EURUSD на позначці 0,9758 було сформовано рівень підтримки. Очікується подальше зниження євро до рівня 0,9450. На думку аналітика, суттєве посилення EUR малоймовірне, а ФРС має можливість проводити «жорсткішу» монетарну політику і вже запустила процес підвищення облікової ставки з одночасним скороченням балансу.

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