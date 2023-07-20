Валюта Зімбабве за один місяць зросла більш ніж на 40% до долара — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Валюта Зімбабве за один місяць зросла більш ніж на 40% до долара

Валюта
117
Валюта Зімбабве за один місяць зросла більш ніж на 40% до долара
Валюта Зімбабве за один місяць зросла більш ніж на 40% до долара
Зімбабвійський долар (ZWL) за місяць виріс більш ніж на 40% до долара США, пише Bloomberg. Валюта відновила майже половину своєї вартості до долара США після падіння на 90% цього року, підрахувало агентство.
Долар Зімбабве обігнав у зростанні валюту Сьєрра-Леоне (зростання на 13,3% за місяць), албанський лек (+9,5%), норвезьку (+4,8%) та ісландську (+4,4%) крони. За даними агентства, цього тижня валюта країни офіційно торгувалася на рівні 4876 зімбабвійських доларів за долар США.

Дізнавайтесь першими про курси валют на Finance.ua 💶

Зімбабвійський долар повернули в обіг у 2019 році. До цього протягом десяти років у грошовому обігу використовувалися іноземні банкноти, оскільки у 2009 році зімбабвійський долар, вартість якого впала практично до нуля, було вилучено з обігу.
Останній рік інфляція у Зімбабве перевищувала 70%, а відсоткові ставки було підвищено до 200%, найвищого рівня у світі. У лютому Резервний банк Зімбабве знизив ставку до 150% річних.
У травні обмінний курс долара США на позабіржовому ринку злетів до 10 тис. зімбабвійських доларів за американський долар.
На початку червня влада Зімбабве пом’якшила контроль над обмінним курсом національної валюти стосовно долара США, а також внесла зміни до податкової системи. В результаті на споживчому ринку відбулося різке зростання цін. У червні інфляція країни прискорилася до 175,8% проти 86,5% у травні.
Читайте також
Проте за останній місяць зімбабвійський долар зміцнів до долара США на 41,8%.
Спочатку банки зазнали збитків через різку зміну курсу, але зараз вони пристосовуються до нової реальності сильнішої внутрішньої валюти, розповів президент Асоціації банкірів Зімбабве Лоуренс Ньязема.
За його словами, асоціація вважає, що справедлива вартість долара США становить близько 5 тис. зімбабвійських доларів.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.