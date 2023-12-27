В єврозоні почалася рецесія, але є нюанси — Financial Times Сьогодні 19:13 — Світ

В єврозоні почалася рецесія, але є нюанси — Financial Times

На економіку єврозони чекає лише слабке зростання 2024 року, а такі чинники, як високі відсоткові ставки, потенційні проблеми на енергетичному ринку, а також геополітична нестабільність, можуть спровокувати глибший спад.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times із посиланням на експертів, опитаних виданням.

Консенсус-прогноз респондентів FT припускає, що ВВП єврозони збільшиться на 0,6% у майбутньому році. Це гірше за прогнози Європейського центрального банку (+0,8%) і Міжнародного валютного фонду (+1,2%).

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Майже дві третини з 48 опитаних експертів заявили, що економіка єврозони, ймовірно, вже перебуває в технічній рецесії (зниження ВВП у поквартальному вираженні протягом двох кварталів поспіль).

«Ми не стали б говорити про повноцінну рецесію, скоріше охарактеризували б цю ситуацію як стагнацію, — заявив головний економіст з європейських ринків BNP Paribas Пол Голлінгсворт. — У 2024 році ми чекаємо поступового відновлення економіки, а не подальшого погіршення».

Більшість респондентів FT вважають, що спад економічної активності в єврозоні буде неглибоким і короткочасним, і економіка повернеться до зростання в першому кварталі 2024 року.

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Кілька економістів відзначили серед ризиків для економіки єврозони можливу перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США наступного року і потенційну перемогу росії в Україні.

Найбільшим ризиком для єврозони, однак, є «затягування обмежувальної монетарної політики», а також скорочення бюджетних стимулів, особливо в Німеччині, зазначає аналітик Amundi Asset Management Махмуд Прадхан.

Дві третини опитаних експертів очікують, що економіка Німеччини повернеться до зростання у 2024 році після спаду у 2023 році. Більше половини респондентів FT відзначили можливість чергової енергетичної кризи наступного року, незважаючи на те, що Європа на початок зими заповнила газосховища майже повністю, а ціни на нафту знизилися. Інфляція в єврозоні наблизиться до цільового показника ЄЦБ у 2% менш ніж через два роки, свідчить консенсус-прогноз.

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У 2024 році середні темпи зростання споживчих цін у регіоні становитимуть 2,5%, у 2025 році - менше ніж 2,1%, очікують аналітики. Для порівняння: прогноз ЄЦБ для інфляції на наступний рік становить 2,7%, на 2025 рік — 2,1%. Темпи підвищення зарплат у єврозоні в майбутньому році становитимуть близько 4%, очікують експерти.

У квітні повідомлялося, що економіка єврозони та Євросоюзу не виправдала сподівань.

Споживчі ціни в єврозоні в листопаді 2023 року збільшилися на 2,4% у річному вираженні, мінімальними темпами з липня 2021 року. У жовтні поточного року інфляція в єврозоні становила 2,9% у річному вираженні.

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Темпи зростання споживчих цін у регіоні вищі за цільовий показник Європейського центрального банку у 2%. Зростання цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у листопаді сповільнилося до мінімальних з квітня 2022 року 3,6% з 4,2% місяцем раніше.

Показник також збігся з попередніми даними та прогнозами ринку. Ціни на енергоносії в листопаді впали на 11,5% (-11,2% у жовтні).

Продукти харчування, алкоголь і тютюнова продукція подорожчали на 6,9% (+7,4% місяцем раніше), вартість послуг підвищилася на 4% (+4,6% у жовтні). Споживчі ціни в єврозоні в листопаді знизилися на 0,6% відносно попереднього місяця (+0,1% у жовтні).

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