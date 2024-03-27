В яких випадках українкам можуть відмовити у виїзді за кордон — Finance.ua

В яких випадках українкам можуть відмовити у виїзді за кордон Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

В яких випадках українкам можуть відмовити у виїзді за кордон

Чинним законодавством, зокрема, Законом України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» визначено чіткий перелік підстав для тимчасового обмеження права українців та українок виїхати за кордон. Детально про нього розповідають фахівці Юридичного порадника ВПО.

Так, згідно зі ст. 6 цього Закону громадянкам України може бути відмовлено у виїзді за межі країни у разі, якщо вони:

перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції - до припинення нагляду;

обізнані з відомостями, які становлять державну таємницю, — до закінчення терміну дії обмежень (повідомляється в кожному випадку окремо);



стосовно них у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого заборонено виїжджати за кордон, — до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;



засуджені за вчинення кримінального правопорушення — до відбуття покарання або звільнення від покарання;



є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що не виконує податкові зобовʼязання та має податковий борг, що перевищує 1 мільйон грн, та такий податковий борг не сплачено протягом 240 календарних днів з дня вручення податкової вимоги — до погашення податкового боргу;



мають адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 184 КУпАП, що передбачає тимчасове обмеження права на виїзд з України з дитиною строком на 1 рік з дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків;



ухиляються від виконання зобов’язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом, — до виконання зобов’язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів.



Борги за кредитами

«Звертаємо увагу, що наявність кредитної заборгованості не є перешкодою для перетину кордону за умови відсутності ухвали суду про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням», — зазначають експерти.

Водночас відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України додатково до наведених вище підстав українкам може бути заборонено виїзд за межі країни за відсутності документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (наприклад, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта, дипломатичного паспорта тощо).

Також Правилами передбачена заборона на виїзд, якщо жінка є військовозобовʼязаною і в неї відсутні документи, що підтверджують наявність відстрочки.

Однак, звертаємо вашу увагу, на практиці така норма НЕ діє: прикордонники НЕ вимагають у жінок надання додаткових документів про військовий облік, тим паче що проходження військової служби жінками на сьогодні відбувається виключно за їх бажанням.

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