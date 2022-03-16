В Україну прибула ще одна партія Starlink - Федоров — Finance.ua
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В Україну прибула ще одна партія Starlink - Федоров

Вчора 12:21Казна та Політика
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Фото: https://t.me/zedigital/1365Фото: https://t.me/zedigital/1365
Ще одна партія терміналів супутникового зв’язку Starlink прибула в Україну.
Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграм.
«Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною!» — зазначив Федоров.
Він також подякував засновнику SpaceX Ілону Маску та владі Польщі.

Довідка Finance.ua:

  • Ілон Маск надав Україні термінали супутникового зв’язку Starlink, щоб забезпечити доступ до супутникового інтернету в разі виникнення проблем з доступом до традиційної інтернет-мережі;
  • наприкінці лютого в Україну приїхала перша партія станцій Starlink. Другу партію Україна отримала 9 березня.
За матеріалами: Укрінформ
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