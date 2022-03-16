В Україну прибула ще одна партія Starlink - Федоров — Finance.ua

В Україну прибула ще одна партія Starlink - Федоров

Вчора 12:21 — Казна та Політика

Фото: https://t.me/zedigital/1365

Ще одна партія терміналів супутникового зв’язку Starlink прибула в Україну.

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграм

«Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною!» — зазначив Федоров.

Він також подякував засновнику SpaceX Ілону Маску та владі Польщі.

Довідка Finance.ua:

Ілон Маск надав Україні термінали супутникового зв’язку Starlink, щоб забезпечити доступ до супутникового інтернету в разі виникнення проблем з доступом до традиційної інтернет-мережі;

наприкінці лютого в Україну приїхала перша партія станцій Starlink. Другу партію Україна отримала 9 березня.

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