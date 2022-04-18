В Україні змінився порядок перепризначення всіх видів соцвиплат — Finance.ua

В Україні змінився порядок перепризначення всіх видів соцвиплат
Змінився порядок продовження та перепризначення всіх видів соцвиплат. Всі види соціальної допомоги від держави будуть стабільно виплачуватися під час війни та ще місяць після її завершення.
Всі бюрократичні процедури, пов’язані з наданням підтверджуючих документів для продовження виплат чи їх перепризначення, Кабінет Міністрів України скасував.
Що це означає на практиці?
Якщо громадянин для отримання допомоги повинен був до певного терміну надати в соціальну службу документ, довідку для пролонгації виплат, тепер це потрібно буде робити через місяць після завершення воєнного стану.
Тоді органи, які відповідають за соціальний захист населення, повідомлять про необхідність відновити та надати документи, всі необхідні довідки для підтвердження права на виплати.