В Україні здорожчала комуналка: як зросли суми в платіжках — Finance.ua

В Україні здорожчала комуналка: як зросли суми в платіжках Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

В Україні здорожчала комуналка: як зросли суми в платіжках

В Україні здорожчали послуги ЖКГ. Так, у березні-2023 порівняно з березнем-2022, їхня вартість збільшилася на 4,6%. Найбільше — на утримання та ремонт житла, на 22,9%.

Про це повідомляє Держстат

Також значно здорожчало прибирання сміття — на 17%.

Водопостачання зросло у ціні на 1,6%. А крім того:

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 1,5%;

каналізація — на 1,2%;

гаряча вода, опалення — на 0,2%.

Вартість електроенергії не змінилася. А от природний газ загалом подешевшав — на 0,4%.

За місяць (березень до лютого) вартість послуг ЖКГ в Україні знизилася — хоч і незначно, на 0,1%. Втім, окремо деякі послуги здорожчали:

утримання та ремонт житла — на 0,4%;

прибирання сміття — на 2,8%;

послуги з управління багатоквартирними будинками — на 0,2%.

Вартість інших послуг залишилася незмінною. Це:

воднопостачання;

каналізація;

електроенергія;

природний газ;

гаряча вода, опалення.

Довідка Finance.ua:

українці щомісяця платять за спожитий природний газ, а також за доставку ресурсу. При цьому існують випадки, коли за доставку можна не платити;

у квітні закінчується опалювальний сезон і з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період;

внутрішньо переміщені особи, які проживають у тимчасовому безоплатному житлі, не сплачують проживання у ньому, однак мають обов’язок сплачувати спожиті комунальні послуги.

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Обозреватель За матеріалами:

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