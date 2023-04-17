В Україні здорожчала комуналка: як зросли суми в платіжках — Finance.ua
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В Україні здорожчала комуналка: як зросли суми в платіжках

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В Україні здорожчала комуналка: як зросли суми в платіжках
В Україні здорожчала комуналка: як зросли суми в платіжках
В Україні здорожчали послуги ЖКГ. Так, у березні-2023 порівняно з березнем-2022, їхня вартість збільшилася на 4,6%. Найбільше — на утримання та ремонт житла, на 22,9%.
Про це повідомляє Держстат.
Також значно здорожчало прибирання сміття — на 17%.
Водопостачання зросло у ціні на 1,6%. А крім того:
  • послуги з управління багатоквартирними будинками — на 1,5%;
  • каналізація — на 1,2%;
  • гаряча вода, опалення — на 0,2%.
Вартість електроенергії не змінилася. А от природний газ загалом подешевшав — на 0,4%.
За місяць (березень до лютого) вартість послуг ЖКГ в Україні знизилася — хоч і незначно, на 0,1%. Втім, окремо деякі послуги здорожчали:
  • утримання та ремонт житла — на 0,4%;
  • прибирання сміття — на 2,8%;
  • послуги з управління багатоквартирними будинками — на 0,2%.
Вартість інших послуг залишилася незмінною. Це:
  • воднопостачання;
  • каналізація;
  • електроенергія;
  • природний газ;
  • гаряча вода, опалення.
В Україні здорожчала комуналка: як зросли суми в платіжках

Довідка Finance.ua:

  • українці щомісяця платять за спожитий природний газ, а також за доставку ресурсу. При цьому існують випадки, коли за доставку можна не платити;
  • у квітні закінчується опалювальний сезон і з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період;
  • внутрішньо переміщені особи, які проживають у тимчасовому безоплатному житлі, не сплачують проживання у ньому, однак мають обов’язок сплачувати спожиті комунальні послуги.
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За матеріалами:
Обозреватель
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