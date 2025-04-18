В Україні збільшився попит на електромобілі: названо бестселери — Finance.ua

В Україні збільшився попит на електромобілі: названо бестселери Сьогодні 19:46 — Технології&Авто

В Україні збільшився попит на електромобілі: названо бестселери

У І кварталі 2025 року український автопарк поповнили 12,8 тис. авто на електротязі (BEV).

Про це свідчить статистика Укравтопрому.

Де найбільше реєструють електрокари? Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область — 1961 од. (94% вживані);

місто Київ — 1632 од. (68% вживані);

Київська обл. — 1120 од. (76% вживані);

Дніпропетровська — 986 од. (80% вживані);

Одеська — 761 од (76% вживані).

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став BYD Song Plus EV.

У сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто трійка найпопулярніших виглядає так:

Tesla Model Y — у Києві та області,

Tesla Model 3 — на Львівщині та Дніпропетровщині,

Nissan Leaf — у Одеській обл.

Нагадаємо, за даними Інституту досліджень авторинку, український автопарк у впродовж першого кварталу 2025 року поповнили 2067 нових легкових електромобілів, і це значить, що темпи продажів тут впали.

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