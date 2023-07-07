В Україні з’явилися перші автошколи для осіб з інвалідністю — Finance.ua

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В Україні з’явилися перші автошколи для осіб з інвалідністю

Технології&Авто
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В Україні з’явилися перші автошколи для осіб з інвалідністю
В Україні з’явилися перші автошколи для осіб з інвалідністю
У перших автошколах для осіб з інвалідністю проходять курси для отримання водійського посвідчення категорії В. Особливістю таких закладів є те, що в них можна навчатися за індивідуальним графіком.
У Міністерстві внутрішніх справ оголосили про відкриття перших в Україні автошкіл для осіб з інвалідністю. Такі заклади вже працюють у п’яти містах нашої країни. Про це розповіли на сайті відомства.
У перших інклюзивних автошколах України можна отримати водійське посвідчення категорії В. Вона дозволяє керувати автомобілями масою до 3500 кг і з кількістю пасажирських місць до 8.
Автошколи відкрилися в Києві, Дніпрі, Львові, Кропивницькому та Кам’янці-Подільському. Там проходять курси перші 22 учні. Один з них уже отримав водійські права.
Заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко зазначила, що проєкт «Автошколи для осіб з інвалідністю» спрямований на соціальну адаптацію для всіх осіб з інвалідністю. Такі люди зможуть навчатися керуванню авто набагато доступніше.

Скільки коштує отримати водійське посвідчення в Україні

За матеріалами:
Фокус
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