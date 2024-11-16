В Україні впав попит на автобуси та мікроавтобуси — Finance.ua

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В Україні впав попит на автобуси та мікроавтобуси

Технології&Авто
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В Україні впав попит на автобуси та мікроавтобуси
В Україні впав попит на автобуси та мікроавтобуси, Фото: freepik
У жовтні 2024 року український автопарк поповнило 236 нових та вживаних автобусів і мікроавтобусів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Порівняно з вереснем поточного року ринок зменшився майже на 5%.
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Частка нової техніки в цьому обсязі становила 57%, торік була 52%.
У жовтні серед нових автотранспортних засобів найчастіше вперше реєстрували Etalon (33 одиниці), Ataman (30 одиниць) та ZAZ (28 одиниць).
Серед вживаних автобусів найбільше зареєстровано:
  • Mercedes-Benz — 31 одиниця;
  • Van Hool — 10 одиниць;
  • Renault — 8 одиниць.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1651 автобус (-27% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових — 938 од. (-31%); вживаних — 713 од. (-19%).

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За матеріалами:
Finance.ua
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