В Україні впав попит на автобуси та мікроавтобуси — Finance.ua

В Україні впав попит на автобуси та мікроавтобуси Сьогодні 07:13 — Технології&Авто

В Україні впав попит на автобуси та мікроавтобуси, Фото: freepik

У жовтні 2024 року український автопарк поповнило 236 нових та вживаних автобусів і мікроавтобусів, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Порівняно з вереснем поточного року ринок зменшився майже на 5%.

Читайте також Мінекономіки розповіло про закупівлі шкільних автобусів

Частка нової техніки в цьому обсязі становила 57%, торік була 52%.

У жовтні серед нових автотранспортних засобів найчастіше вперше реєстрували Etalon (33 одиниці), Ataman (30 одиниць) та ZAZ (28 одиниць).

Серед вживаних автобусів найбільше зареєстровано:

Mercedes-Benz — 31 одиниця;

Van Hool — 10 одиниць;

Renault — 8 одиниць.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1651 автобус (-27% до аналогічного періоду 2023р.). З них: нових — 938 од. (-31%); вживаних — 713 од. (-19%).

Неприємні несподіванки на дорозі? Не варто хвилюватися, якщо обрали найкращу автоцивілку на Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.