Мінекономіки розповіло про закупівлі шкільних автобусів — Finance.ua

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Мінекономіки розповіло про закупівлі шкільних автобусів

Казна та Політика
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В Україні закупили 219 шкільних автобусів для безпечного перевезення учнів за державною програмою «Шкільний автобус». Їхня загальна вартість — 760 млн гривень.
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
«Навіть в умовах війни Уряд виділив 1,2 млрд грн для закупівлі шкільних автобусів українського виробництва. Завдяки цьому підприємства матимуть замовлення, люди — роботу, а діти — безпечний та комфортний транспорт», — зазначила перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.
Загалом цього року планується придбати близько 500 автобусів. Частину вартості покриє співфінансування з місцевих бюджетів.
До програми закупівель вже долучились тринадцять областей:
  • Київська область — закупила 41 автобус;
  • Дніпропетровська — 34;
  • Вінницька — 30;
  • Миколаївська — 25;
  • Харківська — 21;
  • Житомирська — 16;
  • Львівська — 14;
  • Черкаська — 11;
  • Хмельницька — 9;
  • Волинська — 8;
  • Сумська — 7,
  • Кіровоградська — 2,
  • Одеська — 1.
За матеріалами:
Finance.ua
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