Мінекономіки розповіло про закупівлі шкільних автобусів — Finance.ua

Мінекономіки розповіло про закупівлі шкільних автобусів Вчора 08:27 — Казна та Політика

В Україні закупили 219 шкільних автобусів для безпечного перевезення учнів за державною програмою «Шкільний автобус». Їхня загальна вартість — 760 млн гривень.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«Навіть в умовах війни Уряд виділив 1,2 млрд грн для закупівлі шкільних автобусів українського виробництва. Завдяки цьому підприємства матимуть замовлення, люди — роботу, а діти — безпечний та комфортний транспорт», — зазначила перший віце-прем'єр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Загалом цього року планується придбати близько 500 автобусів. Частину вартості покриє співфінансування з місцевих бюджетів.

До програми закупівель вже долучились тринадцять областей:

Київська область — закупила 41 автобус;

Дніпропетровська — 34;

Вінницька — 30;

Миколаївська — 25;

Харківська — 21;

Житомирська — 16;

Львівська — 14;

Черкаська — 11;

Хмельницька — 9;

Волинська — 8;

Сумська — 7,

Кіровоградська — 2,

Одеська — 1.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.