В Україні впали ціни на вживані авто: в чому причина — Finance.ua

В Україні впали ціни на вживані авто: в чому причина
Останнім часом в Україні спостерігається відчутне зниження цін на вживані авто — на даний момент вони знизилися в середньому на 15% і, ймовірно, машини й надалі дешевшатимуть.
Чому так відбувається, розповів керівник компанії Auto Consulting Олег Омельницький, повідомляє «Апостроф».
Однією з причин обвалу цін може бути велика пропозиція авто на продаж, які завезли в Україну під час «нульового розмитнення» — йдеться про парк до 300 тисяч штук, і ця цифра продовжує зростати. Крім того, багато українців продають власні авто через від’їзд до іншої країни або через фінансову нестабільність.
З цієї ж причини, українці не поспішають купувати зараз машини — так, у жовтні на авторинку було зафіксовано черговий спад угод — мінус 8% у сегменті нової техніки та майже 15% за б/в.
Крім того, платоспроможність українців під час війни суттєво знизилася — доходи знизилися, а їхнє зростання не передбачається у той час, як через інфляцію ціни зросли.
У той же час, через тяжку зиму людям доводиться свої заощадження витрачати на дрова, котли і генератори, замість автомобіля.
Якщо ж розглядати автомобілі, які українці таки купують — це переважно сегмент недорогих автомобілів до $3000. Так, за даними Інституту досліджень авторинку, у червні ця категорія становила 20,8%, то у вересні вже більше 24%, а у жовтні — 29,4%.
У вересні розклади були такі:
- Daewoo Lanos за місяць впав у ціні приблизно на 2% з 2600 до 2550 доларів;
- Skoda Octavia — на 1,5%, з 6700 до 6600 доларів;
- BMW 3 серії — мінус майже 5%, з 6300 до 6000 доларів;
- BMW 5 серії — мінус 4%, з 7400 до 7100 доларів;
- ВАЗ 2109/21099 — мінус 3,2%, з 1550 до 1500 доларів;
- Ford Fiesta — мінус 4,5%, з 6300 до 6020 доларів.
У жовтні під «акції» потрапило ще кілька моделей:
- Volkswagen Passat подешевшав за місяць у середньому з 6900 до 6700 доларів;
- Volkswagen Golf — з 5000 до 4900 доларів;
- BMW 5-ї серії — з 6800 до 6600 доларів;
- BMW 3-ї серії — з 5850 до 5700 доларів.
На думку Олега Омельницького, цінового дна ринок уживаних авто досягне взимку, а вже навесні може піти зростання. Втім, все залежатиме від ситуації на фронті та в економіці.
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