В Україні відчутна нестача держслужбовців: в НАДС заявили про ризики для країни — Finance.ua

В Україні відчутна нестача держслужбовців: в НАДС заявили про ризики для країни Сьогодні 23:29 — Казна та Політика

В Україні відчутна нестача держслужбовців: в НАДС заявили про ризики для країни

В Україні утворилася настільки відчутна нестача працівників на державній службі, що Національному агентстві України з питань державної служби (НАДС) заговорили про ризики для країни.

Про це заявила голова НАДС Наталія Алюшина під час засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління.

«Відчутний дефіцит працівників на державній службі створює додаткові ризики для країни. При збереженні наявних тенденцій — це вплине на стабільність всього державного апарату», — зазначила Алюшина.

Голова НАДС наголосила, що з огляду на процеси відновлення країни збільшується кількість завдань для службовців публічного сектору.

«Втім, для формування сильної дієвої системи держслужби, зокрема для залучення конкурентних працівників, необхідно розв’язувати питання встановлення гідної винагороди», — зазначила вона.

На думку Алюшиної, держава як роботодавець має виступити гарантом і забезпечити громадян, які віддають себе державній службі, належною винагородою. Зокрема, за її словами, реформа потребує особливої уваги та підтримки всіх стейкхолдерів, а ключовим рішенням на цьому шляху є ухвалення законопроєкту № 8222

Законопроєкт № 8222 «Про внесення змін до Закону України „Про державну службу“ щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» був внесений у Верховну Раду в листопаді 2022 року. Відтоді ніякого руху документа не спостерігалося.

Проєкт було розроблено з метою зміни системи оплати праці у сфері державної служби на основі:

класифікації посад державної служби;

посилення ролі посадового окладу;

припинення надмірних необґрунтованих виплат;

оптимізації граничної чисельності працівників державних органів;

впровадження системи грейдів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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