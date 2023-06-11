В Україні відчутна нестача держслужбовців: в НАДС заявили про ризики для країни — Finance.ua
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В Україні відчутна нестача держслужбовців: в НАДС заявили про ризики для країни

Казна та Політика
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В Україні відчутна нестача держслужбовців: в НАДС заявили про ризики для країни
В Україні відчутна нестача держслужбовців: в НАДС заявили про ризики для країни
В Україні утворилася настільки відчутна нестача працівників на державній службі, що Національному агентстві України з питань державної служби (НАДС) заговорили про ризики для країни.
Про це заявила голова НАДС Наталія Алюшина під час засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління.
«Відчутний дефіцит працівників на державній службі створює додаткові ризики для країни. При збереженні наявних тенденцій — це вплине на стабільність всього державного апарату», — зазначила Алюшина.
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Голова НАДС наголосила, що з огляду на процеси відновлення країни збільшується кількість завдань для службовців публічного сектору.
«Втім, для формування сильної дієвої системи держслужби, зокрема для залучення конкурентних працівників, необхідно розв’язувати питання встановлення гідної винагороди», — зазначила вона.
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На думку Алюшиної, держава як роботодавець має виступити гарантом і забезпечити громадян, які віддають себе державній службі, належною винагородою. Зокрема, за її словами, реформа потребує особливої уваги та підтримки всіх стейкхолдерів, а ключовим рішенням на цьому шляху є ухвалення законопроєкту № 8222.
Законопроєкт № 8222 «Про внесення змін до Закону України „Про державну службу“ щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» був внесений у Верховну Раду в листопаді 2022 року. Відтоді ніякого руху документа не спостерігалося.
Проєкт було розроблено з метою зміни системи оплати праці у сфері державної служби на основі:
  • класифікації посад державної служби;
  • посилення ролі посадового окладу;
  • припинення надмірних необґрунтованих виплат;
  • оптимізації граничної чисельності працівників державних органів;
  • впровадження системи грейдів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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