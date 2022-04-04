В Україні узаконили Bug Bounty: що це і як допоможе — Finance.ua
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В Україні узаконили Bug Bounty: що це і як допоможе

Вчора 15:04Казна та Політика
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Процедура Bug Bounty широко застосовується у всьому світі. Це залучення за винагороду зовнішніх фахівців до пошуку помилок і вразливостей програмних продуктів, інформаційно-комунікаційних систем тощо.
Про це повідомила Держспецзв’язку.
Це дає можливість оперативно усувати всі недоліки та прогалини у безпеці.
Ще до початку війни, після кібератак 14 січня на сайти державних органів влади, Держспецзв’язку розробила законопроєкт щодо внесення невідкладних змін в українське законодавство для узаконення процедури Bug Bounty.
У березні Верховна Рада України проголосувала за внесення змін до Кримінального кодексу України. Завдяки ухваленим змінам втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж не вважатиметься несанкціонованим, якщо таке втручання вчинено відповідно до Порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.
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Зараз Держспецзв’язку активно напрацьовує текст відповідного Порядку. «Після його затвердження ми зможемо запустити повноцінну систему національних Bug Bounty. ІТ-спільнота зможе легально тестувати державні інформаційні системи на наявність вразливостей, а держава отримає інструмент для значного підвищення ступеня захисту таких систем», — зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.
Щодо розміру винагород — це питання поки обговорюється.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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