В Україні скорочують термін проходження ВЛК — Finance.ua

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В Україні скорочують термін проходження ВЛК

Казна та Політика
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В Україні скорочують термін проходження ВЛК
В Україні скорочують термін проходження ВЛК
Згідно з рішенням Ради нацбезпеки і оборони, яке було введене у дію указом президента України, скорочуються терміни проходження військово-лікарської комісії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Зміни передбачають встановлення чітких строків проведення досліджень і медоглядів військовозобов'язаних, а саме:
  • на проведення медогляду щодо придатності до військової служби дається не більше 4 робочих днів;
  • на проведення лабораторних досліджень — не більше 3 робочих днів;
  • на проведення інструментальних досліджень — не більше 3 робочих днів.
Головам обласних військкоматів та працівникам лікарень доручили дотримуватися встановлених термінів. Також вони повинні організувати маршрути проходження ВЛК і контролювати, щоб військовозобов'язані проходили медогляди за окремою чергою.
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МОЗ також зробив крок до цифровізації ВЛК. Тепер медики можуть використовувати електронну систему охорони здоров’я і переглядати наявні записи.
У міністерстві додали, що водночас тривають перехресні перевірки щодо обґрунтованості рішень стосовно встановлення інвалідності, які були ухвалені після 24 лютого 2022 року. Їх проводять робочі групи, що відповідно до завдання РНБО були визначені наказом МОЗ цьогоріч у вересні.

Що робити мобілізованому ФОПу

За матеріалами:
Корреспондент.net
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