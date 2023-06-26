В Україні шахраї оформлюють кредити на військових: як діє схема — Finance.ua
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В Україні шахраї оформлюють кредити на військових: як діє схема

Кримінал
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В Україні шахраї оформлюють кредити на військових: як діє схема
В Україні шахраї оформлюють кредити на військових: як діє схема
В Україні шахраї оформлюють кредити на зниклих безвісти і полонених військових.
Про це розповіла Олеся Данильченко, заступниця директора Української міжбанківської асоціації платіжної системи ЄМА.
Як працює схема? Злочинці здійснюють перевипуск SIM-карток й отримують доступ до онлайн-банкінгу військових. Із рахунків захисників «знімають» залишок грошей, а також випускають кредитні картки й привласнюють суми позики.

Як не стати жертвою шахраїв?

Данильченко зазначила, що військовослужбовці можуть захиститися від шахраїв, ідентифікувавши себе через мобільних операторів. Для цього потрібно прив’язати SIM-картку до свого паспорта.
«Якщо людина тривалий час не виходила на зв’язок, то її номер використовували для того, щоб відновити SIM-картку. Наприклад, із використанням останніх 3 цифр номера.
За різними схемами відбувалося відновлення, але попередньо вони інформацію збирали про таких людей.
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Тому ми рекомендуємо, щоб ті, хто йде на фронт, знали, що у разі втрати надовго мобільного зв’язку є ризик використання SIM-картки", — сказала експертка.
Практично всі, хто має телефон, стикалися зі спробами обману. Це можуть бути незрозумілі дзвінки, повідомлення про акції та начебто виграші у лотерею, затвердження кредитних ліній, дзвінки з поліції, виплати грошей на пошту тощо.
Finance.ua у статті за посиланням нижче назвав основні способи, якими діють шахраї, однак цей список не вичерпний, тому пам’ятайте головне правило: не піддавайтеся емоціям і не поспішайте надавати тому, хто вам телефонує, будь-яку інформацію. Ким би не представилися: співробітниками банку, поліції, медиками, волонтерами, благодійниками.

Телефонні шахрайства у 2023 році

За матеріалами:
Обозреватель
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