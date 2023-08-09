В Україні поширюють фейкові платіжки «Нафтогазу» з пропозицією знижок — Finance.ua
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В Україні поширюють фейкові платіжки «Нафтогазу» з пропозицією знижок

Кримінал
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В Україні поширюють фейкові платіжки «Нафтогазу» з пропозицією знижок
В Україні поширюють фейкові платіжки «Нафтогазу» з пропозицією знижок
У соцмережах поширюються фейкові платіжки «Нафтогазу», у яких людям пропонують начебто знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.
Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО.
Насправді таких знижок не існує.
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«Пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: «Ви можете отримати знижку на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота», — йдеться в повідомленні.
Не існує також і згаданого у фейкових «квитанціях» чат-бота, у який пропонується надсилати інформацію.
Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, фотографії платіжних квитанцій були відредаговані за допомогою фотошопу. На оригінальну квитанцію наклали текст про «надання знижки».
Яка мета даного фейку, в Центрі протидії дезінформації не уточнюють.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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