В Україні поширюють фейкові платіжки «Нафтогазу» з пропозицією знижок — Finance.ua

В Україні поширюють фейкові платіжки «Нафтогазу» з пропозицією знижок Сьогодні 18:30 — Кримінал

В Україні поширюють фейкові платіжки «Нафтогазу» з пропозицією знижок

У соцмережах поширюються фейкові платіжки «Нафтогазу», у яких людям пропонують начебто знижку за оплату послуг, якщо вони здадуть колаборантів або ухилянтів.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації при РНБО.

Насправді таких знижок не існує.

«Пропагандисти взяли вже існуючу платіжку та додали до неї фейковий QR-код із надписом: «Ви можете отримати знижку на оплату послуг, якщо розповісте про колаборанта або ухильника за допомогою бота», — йдеться в повідомленні.

Не існує також і згаданого у фейкових «квитанціях» чат-бота, у який пропонується надсилати інформацію.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, фотографії платіжних квитанцій були відредаговані за допомогою фотошопу. На оригінальну квитанцію наклали текст про «надання знижки».

Яка мета даного фейку, в Центрі протидії дезінформації не уточнюють.

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Економічна Правда За матеріалами:

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