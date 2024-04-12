В Україні планують дозволити приватизацію майна медичних закладів — Finance.ua

В Україні планують дозволити приватизацію майна медичних закладів Сьогодні 09:14

В Україні планують дозволити приватизацію майна медичних закладів, що не використовується понад три роки. Відповідні норми містяться у законопроєкті № 11 071, який знаходиться на опрацюванні у Комітеті з питань економічного розвитку, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

«Державні та комунальні заклади охорони здоров’я за чинним законодавством не підлягають приватизації. Водночас законопроєкт пропонує створити більше можливостей і для самих медичних закладів, і для громад, коли для цього є об'єктивні підстави. Бо на практиці у власності медзакладів часто є окремі об'єкти, які не використовуються за призначенням, однак власник позбавлений права розпорядитися ними ефективно», — розповів заступник голови Комітету Олексій Мовчан.

За його словами, законопроєктом запроваджується можливість виставити на приватизацію окремі об'єкти та майно медзакладів, які більше ніж три роки не використовуються для надання населенню медичних послуг чи реабілітаційної допомоги.

«Цей трирічний термін стане запобіжним заходом для унеможливлення зловживань і починатиметься від моменту внесення інформації про такі об'єкти до електронної торгової системи», — пояснив народний депутат.

Він додав, що в перехідний період, до забезпечення відповідної технічної можливості, така інформація буде доступна на сайті профільного міністерства та органів місцевого самоврядування.

Крім того, законопроєкт закріпить для комунальних закладів охорони здоров’я можливість і надалі орендувати для своїх потреб державне та комунальне майно на пільгових умовах без проведення аукціонів.

«Таке право вони мали як установи, що фінансуються бюджетним коштом, доки в процесі реформування медичної галузі їх організаційно-правова форма не зазнала змін», — уточнив Мовчан.

borgexpert За матеріалами:

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