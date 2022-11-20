В Україні можуть запровадити штрафні бали для водіїв — Finance.ua
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В Україні можуть запровадити штрафні бали для водіїв

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В Україні можуть запровадити штрафні бали для водіїв
В Україні можуть запровадити штрафні бали для водіїв
У патрульній поліції виступають за запровадження штрафних балів за порушення правил дорожнього руху.
Про це зазначив під час експертної дискусії перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
«Потрібно лобіювати запровадження штрафних балів, бо для певних верств суспільства штрафи є незначним покаранням, а от штрафні бали надавали б можливість регулювати це питання. Зараз контроль діє, але ефекту від притягнення до відповідальності не існує», — сказав він.
Поліцейський також вважає, що у зв’язку з відключеннями світла актуальним є питання позначення пішоходів світловідбивними елементами — флікерами, які дають змогу бути помітними для водіїв у темний час доби.
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Білошицький поінформував, що за 10 місяців поточного року сталося 14 тис. 622 ДТП із постраждалими. За цей час на дорогах загинула 2 тис. 161 особа, а 18 тис. 261 — травмувалася.
При цьому він наголосив, що офіційна статистика відомства може не відображати дійсну ситуацію на дорогах, оскільки чимало ДТП не оформлюються або оформлюються за європротоколом. Також офіційна статистика не враховує аварії на непідконтрольних територіях.
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Заступник начальника Департаменту патрульної поліції розповів, що у планах відомства розширювати мережу камер автоматичної фіксації, а також поновити роботу так званих автомобілів — «фантомів», які б фіксували дотримання водіями ПДР. Робота камер приносить відомству значні кошти, при цьому після її впровадження кількість аварій не зменшилась.

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За матеріалами:
Укрінформ
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